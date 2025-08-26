Președintele Senatului: Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe. E un subiect care se discută în coaliţie
Impozitul pe locuinţe va creşte, procentul urmând să fie agreat de coaliţia de guvernare, a declarat, marţi, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, transmite Agerpres.
Potrivit acestuia, s-ar putea ajunge la un acord chiar în şedinţa de marţi a coaliţiei de guvernare.
„E un subiect care se discută în coaliţie şi pe care se va agrea, să sperăm, astăzi. Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe, vedem procentul care va rămâne în discuţie, pentru că, trebuie să fim conştienţi şi sinceri, impozitele pe locuinţe sunt foarte mici în momentul de faţă în România”, a afirmat Abrudean, la B1 TV, întrebat dacă impozitul pe locuinţe va creşte cu 70%.
