Preşedintele Nicuşor Dan, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea a Comunităţii Politice Europene

Preşedintele Nicuşor Dan participă, miercuri şi joi, în Danemarca, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, transmite Administraţia Prezidenţială, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene.

În cadrul reuniunii Comunităţii Politice Europene, Nicuşor Dan va participa la masa rotundă privind situaţia de securitate din Europa şi aspectele legate de rezilienţă.

În marja acestor reuniuni, şeful statului va avea o serie de întrevederi bilaterale.

Totodată, Administraţia Prezidenţială precizează că Nicuşor Dan va participa, miercuri, la dineul oficial oferit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea al Danemarcei şi Majestatea Sa Regina Maria în onoarea liderilor participanţi la reuniunea Comunităţii Politice Europene, eveniment care are loc la Palatul Amalienborg din Copenhaga.