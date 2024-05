Președintele Nicaragua, Daniel Ortega, își arestează propriul frate / O campanie de reprimare a „dictatorului cu ochelari de designer” l-a prins în capcană pe generalul Humberto Ortega, fratele său mai mic

Cândva erau văzuți ca frați de arme, liderii comuni ai unei revoluții care a inspirat stânga mondială în 1979, când a răsturnat dictatura disprețuită a familiei Somoza din Nicaragua, relatează The Times.

Acum, însă, în cel mai recent semn de decadență la conducerea națiunii din America Centrală, relațiile dintre președintele Daniel Ortega și fratele său mai mare, generalul Humberto Ortego, s-au deteriorat atât de mult încât, potrivit unor surse din opoziție, Humberto a fost plasat în arest la domiciliu în capitala Managua.

Se pare că picătura care a umplut paharul pentru președintele Ortega și pentru puternica sa soție, Rosario Murillo, vicepreședintă a țării, a fost un interviu pe care generalul în retragere l-a acordat la sfârșitul săptămânii trecute unui ziar online, în care acesta a descris fără menajamente administrația ca fiind o dictatură și a fost clar în ceea ce privește viziunea sa asupra viitorului.

„Puterea sa dictatorială nu are succesori, după moartea sa trebuie să aibă loc alegeri”, a declarat generalul Ortega pentru site-ul argentinian Infobae. Dacă toate facțiunile politice din Nicaragua nu negociază, a avertizat el, „țara se îndreaptă spre dezastru”.

La câteva ore după publicarea interviului, poliția ar fi intrat în locuința generalului și ar fi confiscat telefoane mobile și computere. Marți, o declarație a poliției a precizat că „o unitate de îngrijire medicală specializată a fost instalată [la domiciliu] pentru a se îngriji de bolile care l-au afectat și continuă să-l afecteze pe generalul Ortega”.

Acest lucru a fost văzut ca un cod pentru arestul la domiciliu, deși poliția a insistat că „nu este arestat… dar trebuie să comunice orice mișcare pe care o va face”.

Criticii dictaturii lui Ortega spun că mișcarea este o încercare flagrantă de a pune căluș unui opozant tranșant. „Acest asediu împotriva lui Humberto – același asediu ca împotriva a mii de nicaraguani – este pentru a-l reduce la tăcere”, a declarat pentru ziarul El Pais Dora María Téllez, fostă comandantă a mișcării revoluționare sandiniste, arestată și încarcerată în 2021 și apoi forțată să plece în exil.

Descris în mod memorabil de președintele Reagan drept „dictatorul cu ochelari de designer”, Daniel Ortega a condus revoluția din 1979 care l-a răsturnat pe disprețuitul dictator Anastasio Somoza Debayle, a cărui familie conducea și jefuia Nicaragua încă din anii 1930.

Humberto a fost pus în fruntea armatei, care a luptat împotriva mișcării de rezistență „Contras”. Daniel a condus junta de guvernământ, iar în 1985 a fost ales președinte.

După ce a pierdut alegerile în 1990, Daniel Ortega s-a reprofilat ca politician convențional, devenind în cele din urmă din nou președinte în 2007. De atunci, el și-a consolidat puterea, eliminând limitele propriilor mandate prezidențiale și interzicându-și toți rivalii serioși din politică. La ultimele alegeri, în 2021, a arestat șapte candidați prezidențiali înainte de vot.

Nicaragua este acum condusă de clanul familiei Ortega, iar opt dintre cei nouă copii ai președintelui sunt consilieri prezidențiali. Unul dintre acești fii, Laureano Facundo Ortega Murillo, un cântăreț de operă cu jumătate de normă care supervizează oficial investițiile străine, este văzut în general ca fiind succesorul pregătit să preia conducerea de la tatăl său în vârstă de 78 de ani.

Humberto Ortega a fost clar în interviul acordat Infobae cu privire la respingerea unei succesiuni monarhice. „Fiii care nu au avut experiența acumulată în urma unei lupte politice” nu ar putea păstra puterea, a spus el. „Nici măcar Somoza nu ar putea să-și instaleze fiul”, a spus el, cu subînțeles.

Cel mai tânăr dintre cei doi frați Ortega, considerat întotdeauna ca fiind cel mai carismatic, a devenit în ultimii ani un critic proeminent al exceselor fratelui său. În 2019, el i-a cerut președintelui să elibereze cel puțin 168 de opozanți care au fost reținuți pentru că au manifestat împotriva guvernului. În replică, Daniel Ortega l-a acuzat indirect pe fratele său că „apără teroriștii”.

Generalul Ortega a declarat în interviu că este conștient de riscurile pe care și le-a asumat criticând guvernul, chiar dacă este fratele președintelui. „Faptul că suntem frați de sânge nu înseamnă că acest grup condus de Daniel nu a avut și încă mai are un disconfort enorm față de un om ca mine”, a spus el. „Au fost unii care s-au gândit chiar să mă elimine. Nu am auzit asta niciodată de la Daniel, dar am auzit-o de la oameni de-ai lui”.