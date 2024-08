Președintele israelian denunță un „pogrom” după un raid mortal al coloniștilor evrei în Cisiordania

Președintele israelian Isaac Herzog a „condamnat ferm” joi seară un atac al coloniștilor evrei asupra unei comunități palestiniene din Cisiordania ocupată, soldat cu un mort și un rănit grav, potrivit Autorității Palestiniene, și a calificat violențele drept un „pogrom”. „Condamn ferm pogromul din această seară din Samaria”, a scris el într-un mesaj pe X, folosind numele provinciei biblice din nordul Cisiordaniei, potrivit Le Figaro.

Potrivit Ministerului palestinian al Sănătății, atacul, care a vizat localitatea Jit, între orașele Nablus și Qalqilya, s-a soldat cu un mort, Mahmoud Abdel Qader Sadda, în vârstă de 23 de ani, care a fost „împușcat de coloniști”. Un alt palestinian a fost grav rănit, fiind împușcat în piept, a adăugat ministerul. „Coloniști înarmați au atacat satul Jit, incendiind mai multe vehicule”, a relatat agenția oficială palestiniană, Wafa.

Contactat de AFP, un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că, în jurul orei 20.00 (17.00 GMT), „zeci de civili israelieni, unii purtând măști, [au] intrat […] în Jit, [au] incendiat vehicule și infrastructura din zonă și au aruncat cu pietre și cocteiluri Molotov”. Soldații și poliția de frontieră au fost trimiși la fața locului și „au evacuat civilii israelieni din oraș”, a adăugat purtătorul de cuvânt, adăugând că „un civil israelian care a luat parte la revolta violentă [a fost] reținut și transferat la poliția israeliană pentru interogatoriu”.

„Aceasta este o minoritate extremistă care dăunează populației de coloniști care respectă legea, așezării în ansamblu și [reputației] Israelului în lume, într-un moment deosebit de sensibil și dificil”, a scris Isaac Herzog. „Forțele de ordine trebuie să acționeze imediat împotriva acestui fenomen grav și să aducă infractorii în fața justiției”, a adăugat președintele, al cărui rol este în principal ceremonial în Israel.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu „ia în serios revoltele care au avut loc în această seară în satul Jit”, se arată într-un comunicat al biroului său, asigurând că „cei responsabili de orice act criminal vor fi arestați și judecați”. Benjamin Netanyahu, șeful Likud, principalul partid al dreptei israeliene, guvernează din decembrie 2022 cu sprijinul partidelor de extremă dreapta, preconizând extinderea coloniilor israeliene în Cisiordania ocupată și chiar anexarea totală a întregului teritoriu palestinian pe care Israelul îl ocupă din 1967.

“Răsculații din această seară de la Jit nu au nimic de-a face cu coloniile și cu coloniștii”, a scris pe X ministrul de finanțe Bezalel Smotrich (extremă dreapta), unul dintre principalii artizani ai extinderii coloniilor evreiești în Cisiordania din decembrie 2022 și mai ales de la începutul războiului dintre Israel și Fâșia Gaza. „Sunt infractori care trebuie tratați de autoritățile responsabile cu menținerea ordinii publice și cu toată forța legii”, a adăugat el.

Activitatea israeliană de colonizare în Cisiordania este denunțată în mod regulat ca o încălcare a dreptului internațional de către ONU, care o consideră unul dintre principalele obstacole în calea instaurării unei păci juste și durabile între israelieni și palestinieni.

De la începutul războiului din Fâșia Gaza, declanșat de atacul fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas asupra teritoriului israelian din 7 octombrie, violențele au reizbucnit în Cisiordania. Cel puțin 633 de palestinieni au fost uciși acolo de armata israeliană sau de coloniști, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale palestiniene, și cel puțin 18 israelieni, inclusiv soldați, în atacuri palestiniene sau în timpul operațiunilor armatei în zona palestiniană autonomă, potrivit datelor oficiale israeliene.

BREAKING:

This is not Gaza.

This is the village of Jit in the occupied West Bank.

Armed Israeli settlers are on a rampage burning Palestinian homes and cars, and terrorizing Palestinian families in the middle of the night.

This is not self-defense. It’s terrorism. pic.twitter.com/08wuQMGPrH

— sarah (@sahouraxo) August 15, 2024