Preşedintele iranian se deplasează în Armenia pentru a discuta despre coridorul de tranzit susţinut de SUA, care ar lega Azerbaidjanul de enclava sa Nahicevan

Preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian, se deplasează luni în Armenia pentru discuţii asupra înfiinţării, sub egida SUA, a unui coridor de tranzit lângă frontiera iraniană, prevăzut în cadrul recentului acord de pace între Erevan şi Baku, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Pezeshkian urmează să ajungă în Armenia, apoi în Belarus, în cadrul unei deplasări de două zile, a anunţat televiziunea de stat iraniană, difuzând imagini cu plecarea preşedintelui.

La Erevan, el va discuta despre prevăzuta creare a unei zone de tranzit care să traverseze Armenia pentru a lega Azerbaidjanul de exclava sa Nahicevan, o revendicare de lungă dată a Baku, dar căreia Teheranul i se opune de multă vreme.

Conform acordului dintre Baku şi Erevan încheiat pe 8 august la Washington, SUA vor dispune de drepturi de dezvoltare pentru acest coridor, denumit „Calea Trump pentru Pace şi Prosperitate Internaţională” (TRIPP).

„Prezenţa de companii americane în regiune este preocupantă (…), noi vom discuta despre aceasta şi le vom împărtăşi îngrijorările noastre” responsabililor armeni, a declarat Pezeshkian la televiziunea iraniană, înainte de plecarea sa.

Iranul se opune de multă vreme acestui coridor, fiind îngrijorat că acesta l-ar putea decupla de Caucaz şi aduce o prezenţă străină eventual ostilă la frontiera sa.

În ultimele zile, Iranul a atenţionat Armenia împotriva oricărei avansări a acestui proiect, imputând SUA posibile „obiective hegemonice în regiunea Caucaz”.

Responsabilii armeni „ne-au asigurat că nicio forţă americană sau societate de securitate americană nu va fi prezentă în Armenia sub pretextul acestei rute”, a afirmat luni şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, citat de agenţia oficială Irna.