Preşedintele iranian Masud Pezeshkian va vizita Armenia în mijlocul tensiunilor cauzate de aşa-numitul „coridor Trump”

Autorităţile armene au anunţat marţi că preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, va efectua săptămâna viitoare o vizită la Erevan în mijlocul tensiunilor cauzate de aşa-numitul „coridor Trump”, o rută strategică în sudul ţării caucaziene care va fi gestionată de Statele Unite, informează EFE.

„Pe 19 august va avea loc un forum de afaceri la Erevan care va avea loc în cadrul vizitei preşedintelui Republicii Islamice Iran, Masud Pezeshkian, în Armenia”, a anunţat pe reţelele sociale Ministerul Economiei din Armenia, precizând că vizita preşedintelui iranian se va desfăşura până pe 21 august. Preşedintele Pezeshkian va ajunge în Armenia pe 18 august.

„Din partea Iranului şi-au exprimat dorinţa de a participa la forum reprezentanţi din sectoarele industriei, construcţiei de drumuri, agriculturii, aprovizionării, farmaceuticii, serviciilor de inginerie şi industriei uşoare”, a precizat Ministerul Economiei.

Vizita liderului iranian va avea loc în mijlocul nemulţumirii puternice cauzate la Teheran de acordul mediat de Statele Unite între Armenia şi Azerbaidjan care prevede deschiderea unui coridor strategic la graniţa Armeniei cu Iranul ce va conecta Azerbaidjanul cu enclava sa Nakhichevan şi apoi cu Turcia, transmite Agerpres.

Coridorul Zangezur va fi dezvoltat de o companie armeano-americană cu sediul în SUA şi va fi redenumit Trump Route For International Peace and Prosperity (Ruta Trump pentru Pace şi Prosperitate Internaţională, TRIPP).

Guvernul american o prezintă ca pe o cale de integrare regională care va promova comerţul şi stabilitatea după aproape patru decenii de tensiuni şi conflicte intermitente între Azerbaidjan şi Armenia. Cu toate acestea, Iranul vede sub o cu totul altă lumină acest proiect, deoarece el avertizează cu privire la posibilitatea desfăşurării militare americane aproape de graniţele sale nordice şi la pierderea influenţei sale în regiune.

Prim-ministrul armean, Nikol Paşinian, a discutat deja luni la telefon cu preşedintele iranian, Masud Pezeshkian.

„Căile de comunicaţie regionale vor funcţiona în cadrul principiilor de integritate teritorială, suveranitate şi jurisdicţie a ţărilor şi pe baza reciprocităţii, a subliniat premierul Paşinian”, conform Erevanului.

Iranul s-a opus acestui coridor încă de când a fost propus pentru prima dată, în noiembrie 2020, în acordul de încetare a focului care a pus capăt războiului dintre Armenia şi Azerbaidjan.

Acest document stipula că ruta de transport strategică va fi gestionată de Rusia, ale cărei trupe de pacificare au fost desfăşurate în regiune pentru a garanta respectarea armistiţiului după războiul pentru controlul asupra enclavei Karabah. Cu toate acestea, în 2024, efectivele ruseşti s-au retras din regiune, la câteva luni după ce Azerbaidjanul a preluat controlul asupra întregului teritoriu disputat timp de decenii cu Armenia.