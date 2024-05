Președintele Iohannis, clarificări despre candidatura la șefia NATO după întâlnirea cu Joe Biden: „Împreună am decis să continuăm dialogul / Risc să nu existe consens și tocmai de aceea e foarte bine să fie doi candidați” / Despre sistemele Patriot pentru Ucraina: „Vom discuta în CSAT ce putem să oferim”

Președintele Klaus Iohannis a avut marți seară o întâlnire cu președintele Joe Biden la Casa Albă. Biden a lăudat România pentru aportul în NATO și pentru ajutorul dat Ucrainei. Ulterior, în declarații la Ambasada din Washington, președintele Iohannis a spus că a discutat pe scurt cu președintele Biden despre candidatura sa la șefia NATO: ”Există riscul să nu existe consens (printre aliații NATO – n.red.). Și tocmai de aceea cred că este foarte bine să existe două candidaturi, să existe doi candidați care, în general, sunt considerați acceptabili amândoi, pentru că o organizație puternică are nevoie și de competiții puternice”, a spus președintele Iohannis.

Șeful statului a mai spus că a discutat cu omologul american despre posibila cedare a unui sistem de apărare anti-rachetă Patriot către Ucraina. ”Președintele Biden a adus această chestiune în discuție și i-am spus că sunt deschis să discutăm aceste chestiuni, asta însemnând că va trebui să discut eu acasă, în CSAT, să vedem cum putem să punem problema, ce putem să oferim, și, evident, ce putem să primim în schimb, pentru că este, după părerea mea, inacceptabil să rămână România fără apărare antiaeriană. Eu cred că vom găsi o soluție. Este vorba de un singur sistem Patriot”, a spus Iohannis.

UPDATE 22:10 Președintele Klaus Iohannis a făcut declarații de la Ambasada României la Washington:

Q: Ați discutat despre dorința dumneavoastră de a merge la șefia NATO:

A: Și acest punct a fost atins în discuția noastră și împreună am decis să continuăm dialogul.

UPDATE 22:06 Klaus Iohannis a făcut o postare pe Twitter, după întâlnirea cu Joe Biden din Biroul Oval.

I had a very consistent discussion today in Washington, D.C., with @POTUS Joe Biden, at the @WhiteHouse, on the Strategic Partnership between Romania 🇷🇴 and the United States 🇺🇸, including cooperation on security, economic, and energy issues. pic.twitter.com/4wlMozkKxu

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 7, 2024