Preşedintele FIFA laudă iniţiativa Iranului de a organiza un meci cu public exclusiv feminin

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a transmis „recunoştinţa sa sinceră” autorităţilor iraniene, pentru că au permis ca zeci de mii de femei să asiste la un meci de fotbal din prima ligă a campionatului acestei ţări, între echipele Sepahan şi Persepolis, disputat săptămâna aceasta, informează Reuters.

După ce a cerut ca Iranul să fie exclus de la Cupa Mondială din 2022 din cauza interzicerii continue a prezenţei femeilor la meciurile de fotbal din republica islamică, Infantino a adoptat o politică de angajament personal faţă de conducerea acestei ţări.

Meciul disputat luni în liga profesionistă iraniană, pe stadionul Naqsh-e Jahan din Isfahan, pe care echipa gazdă Sepahan l-a câştigat cu 2-1, s-a disputat în faţa unei mulţimi formate exclusiv din femei şi fete.

Decizia a venit după ce o majoretă din Sepahan a dat tonul unor scandări insultătoare la adresa fanelor echipei Persepolis, la un meci anterior între cele două echipe, disputat pe stadionul Azadi din Teheran, în luna mai.

Federaţia iraniană de fotbal a amendat ambele cluburi şi a ordonat ca următoarele lor două meciuri să se dispute doar în faţa unei mulţimi de sex feminin.

În comentariile postate joi de FIFA pe reţelele de socializare, Infantino s-a declarat „foarte mulţumit” că aproximativ 45.000 de femei şi fete au primit permisiunea să participe la cea mai recentă ediţie a uneia dintre cele mai acerbe rivalităţi la nivel de club din Iran.

„Aş dori să-mi exprim sincera recunoştinţă tuturor celor interesaţi care au făcut acest lucru posibil… Şi aştept cu nerăbdare să văd şi mai multe femei şi fete având ocazia să participe în mod regulat la meciuri de fotbal în viitor”, a precizat Infantino.

Open Stadiums, grupul de apărare a drepturilor femeilor care a lansat apelurile ca Iranul să fie exclus de la Cupa Mondială, a declarat că suporterele au transformat stadionul „într-un simbol al sfidării”.

„Accesul femeilor la capacităţile stadionului rămâne foarte limitat”, a spus grupul într-o postare pe reţelele de socializare după meci.

Preşedintele FIFA a asigurat, totodată, că îşi va continua strategia de implicare printr-o vizită în Iran, în viitorul apropiat.

„Intenţia mea este să vizitez Iranul în curând pentru a discuta în continuare chestiuni legate de fotbal, deoarece ţara este o forţă semnificativă în fotbalul asiatic şi este important să continuăm să cultivăm relaţia de lucru pozitivă şi fructuoasă pe care am construit-o”, a subliniat Gianni Infantino, conform Agerpres.

