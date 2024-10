Presa spaniolă îl critică pe Mbappe după El Clasico: Halloween-ul a venit cu câteva zile mai devreme pentru francez

Presa spaniolă l-a criticat pe Kylian Mbappe, după victoria cu 4-0 a Barcelonei în faţa lui Real Madrid, sâmbătă, pe Santiago Bernabeu, notează News.ro.

As scrie despre o seară foarte dificilă pentru Kylian Mbappé, care a fost „lăsat literalmente în ofsaid” de Barça în primul său Clasico. „Primul său Clasico s-a încheiat într-un coşmar. De la 31 octombrie la 26 octombrie, Halloween-ul a venit cu câteva zile mai devreme pentru francez”.

Cotidianul Marca nu are milă de căpitanul Franţei, care nu a primit nicio stea în ratingul său, la fel ca şi coechipierii săi Tchouaméni, Mendy, Rüdiger şi Militao.

Marca a subliniat, de asemenea, prestaţia remarcabilă a lui Robert Lewandowski, autor al unei duble, care nu a avut „nicio compasiune” pentru adversarii săi şi şi-a confirmat astfel statutul de cel mai bun marcator al campionatului.

„Barcelona a cucerit Santiago Bernabéu cu fotbal pur (…) Real Madrid a rezistat în prima repriză, dar s-a prăbuşit în a doua. Antrenorul şi jucătorii, dar mai ales Mbappé, care a auzit primele sale proteste de când a îmbrăcat tricoul alb, s-au comportat prost şi au fost în ofsaid de opt ori, ceea ce i-a aruncat pe fanii săi în disperare”, a scris editorialistul José Maria Rodriguez, care a vorbit despre diferenţa «abisală» de nivel dintre cele două echipe sâmbătă seară.

Sport vorbeşte, de asemenea, despre „săptămâna de neuitat” trăită de Barça, care a învins Bayern în Liga Campionilor (4-1) şi apoi Real sâmbătă seară (4-0). Ziarul catalan s-a amuzat şi pe reţelele de socializare, reeditând sub forma unui GIF celebrarea primului gol al meciului de către Kylian Mbappé.

Raphinha made fun of Kylian Mbappe’s celebration after he scored his goal 😅🇧🇷🇫🇷 pic.twitter.com/OUiDSZf4Hu

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) October 26, 2024