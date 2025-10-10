Presa belgiană: Viktor Orbán a desfășurat o rețea secretă de agenți cu metode agresive inedite pentru a spiona instituțiile europene

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a desfășurat o rețea secretă de agenți de informații pentru a spiona instituțiile Uniunii Europene, a dezvăluit joi „De Tijd”. Informațiile au ieșit la iveală în urma unei anchete comune a ziarului împreună cu ONG-ul ungar Direkt36, colectivul Paper Trail Media, revista germană „Der Spiegel” și ziarul austriac „Der Standard”, scrie Rador, care citează presa belgiană.

Evenimentele au început acum zece ani, când tensiunile dintre guvernul prim-ministrului ungar și Comisia Europeană au început să crească.

Serviciul secret maghiar IH a trimis atunci agenți la reprezentanța permanentă de pe lângă Uniunea Europeană. Aceștia lucrau oficial la probleme financiare și economice, dar în realitate erau însărcinați cu spionarea instituțiilor UE din interior.

Ancheta dezvăluie că spionii lui Viktor Orbán au folosit metode agresive fără precedent pentru un stat membru al UE, care amintesc mai curând practicile regimurilor rus sau chinez.

Angajații unguri ai Comisiei Europene au fost contactați pentru a partaja, în schimbul unei plăți, informații interne, cum ar fi procesele-verbale ale ședințelor.

Oficialilor maghiari ai UE li s-a cerut chiar să semneze documente care îi desemnau drept „colaboratori secreți” ai serviciilor de informații ungare.

Rețeaua descoperită îl implică și pe actualul comisar european ungar pentru sănătatea și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi.

Spionajul a avut loc și chiar s-a intensificat în timpul mandatului său la reprezentanța permanentă de pe lângă UE, din 2015 până la sfârșitul anului 2019, arată ancheta.

