Premiul Nobel pentru Chimie, 2023: Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus și Alexei I. Ekimov

Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde premiul Nobel pentru Chimie 2023 lui Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus și Alexei I. Ekimov „pentru descoperirea și sinteza punctelor cuantice”.

Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus (născuți în Franța) și Ekimov (născut în Rusia) lucrează în Statele Unite ale Americii.

Premiul Nobel 2023 în chimie recompensează descoperirea și dezvoltarea punctelor cuantice, nanoparticule atât de mici încât dimensiunea lor le determină proprietățile, potrivit Comitetului Nobel.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023