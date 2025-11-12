Premierul Starmer susţine un „BBC puternic şi independent”, în timp ce Trump ameninţă postul britanic cu instanţa

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a promis miercuri să „apere un BBC puternic şi independent”, evitând însă orice referire la ameninţările preşedintelui american Donald Trump privind chemarea în instanţă a postului public britanic pentru defăimare, transmite AFP, conform Agerpres.

Postul BBC trebuie să „îşi facă ordine în problemele sale”, „să respecte cele mai înalte standarde” jurnalistice şi „să-şi corecteze rapid erorile”, a estimat premierul laburist britanic, cu două zile înainte să expire un ultimatum prin care Trump a cerut postului britanic să prezinte public scuze şi să retragă un documentar în care BBC i-a editat un discurs pentru a crea impresia că şi-ar fi incitat susţinătorii să ia cu asalt Capitoliul pe 6 ianuarie 2021. În caz contrar, Donald Trump a ameninţat că va da în judecată BBC şi va cere acestui post un miliard de dolari ca daune morale.

Premierul Starmer, care este atent să păstreze relaţii bune cu preşedintele Trump, a fost întrebat miercuri de un deputat britanic dacă intenţionează să-i ceară liderului de la Casa Albă să renunţe la procesul de calomnie, după ce directorul general al BBC, Tim Davie, şi şefa canalului de ştiri al postului, Deborah Turness, au demisionat.

Şeful guvernului britanic a ocolit răspunsul la întrebare, afirmând că va „apăra mereu un BBC puternic şi independent”. „Unii ar dori ca BBC să nu existe. Unii dintre ei sunt chiar aici”, a adăugat el, făcând referire la opoziţia conservatoare.

Într-un documentar difuzat în octombrie 2024, chiar înainte de alegerile prezidenţiale din SUA, postul BBC a lipit două fragmente distincte dintr-un discurs susţinut de Trump înaintea asaltului asupra Capitoliului din ianuarie 2021, după ce pierduse alegerile în faţa lui Joe Biden şi căuta o modalitate de a invalida în Congres învestirea acestuia.

Trump a spus atunci în discurs: „Vom mărşălui către Capitoliu şi ne vom susţine curajoşii senatori şi reprezentanţi în Congres”. Acestui fragment BBC a alăturat mesajul „ne vom lupta ca diavolii”, rostit de Trump într-un alt pasaj al discursului, postul britanic recurgând la această manipulare pentru a sugera că Trump şi-a incitat susţinătorii să atace Capitoliul.