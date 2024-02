Premierul Republicii Moldova: Instituțiile statului au determinat că George Simion face parte din efortul de destabilizare în țară și i-am comunicat și premierului Ciolacu

George Simion, președintele partidului extremist AUR, ”face parte din efortul de destabilizare în Republica Moldova”, acesta fiind motivul pentru care instituțiile de la Chișinău au luat decizia de a-i prelungi interdicția de intrare în țară, a declarat luni seară premierul Dorin Recean.

„Instituțiile statului au determinat că George Simion face parte din efortul de destabilizare în Republica Moldova, și acest lucru i l-am comunicat și premierului Ciolacu. Înseamnă că participă la un efort de destabilizare în Republica Moldova. Este o decizie a instituțiilor care instituțiile au determinat acest factor de risc și au luat decizia corespunzătoare”, a declarat premierul Recean la Pro TV Chișinău.

Vezi declarația integrală făcută de Dorin Recean la Pro TV Chișinău de la 1.04.10:

Preşedintele AUR din România, George Simion, a fost interzis în 2023 în Republica Moldova pentru încă 5 ani. Anterior, Valentin Dediu, fost director interimar al serviciului secret (SIS) din Republica Moldova în perioada 2011-2013, a declarat la TVR Moldova că „George Simion a nimerit cumva sub vizorul serviciilor speciale rusești, sau materiale compromițătoare, sau cu bani”.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat în 30 ianuarie că va cere oficial autorităților din Ucraina și Republica Moldova să comunice motivele pentru care liderul partidului extremist George Simion are interdicție de intrare în ambele țări. Ciolacu a spus va discuta pe această temă cu omologii săi, Dorin Recean și Denîs Șmîhal.

„Nu poate să explice public şi haideţi să nu ne jucăm cu lucruri care totuşi ţin de… Am acces la informaţie. Asta nu înseamnă că voi avea posibilitatea să le fac public. Dar voi adresa această cerere să ştiu la prim-miniştrii. Dacă dânşii doresc, dânşii ei sunt furnizori de informaţie. Nu sunt eu. E un respect interstatal. Dacă dânşii doresc să facă aceste informaţii publice, m-aş bucura. Dacă ele există. Staţi să vedem. Dar presupun că există două decizii, că nu are voie în Republica Moldova şi nu are voie în Ucraina. Ceva a stat la baza acestor decizii”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Context

George Simion are interdicție de intrare în Republica Moldova încă din 2018. În 2021, el a forțat intrarea pe teritoriul țării vecine, dar accesul nu i-a fost permis de autoritățile moldovene. Un fost ministru al Apărării de la Chișinău a declarat că Simion ar fi avut întâlniri cu spioni ruși, acuzație negată de șeful partidului extremist AUR.

De asemenea, Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat oficial anul trecut faptul că liderul partidului extremist AUR, George Simion are o interdicție de 3 ani de intrare pe teritoriul statului ucrainean.

”În scopul asigurării securității statului, SBU a luat decizia de a-i aplica persoanei menționate (George Simion) o interdicție de intrare în Ucraina pentru o perioadă de 3 ani”, se arată în răspunsul pentru publicația Podul.ro. Cei 3 ani ar expira în martie 2024, însă e mai mult decât previzibil că interdicția va fi prelungită, mai scrie Podul.ro.

Solicitarea Podul.ro către Serviciul de Securitate al Ucrainei vine ca urmare a dezvăluirilor făcute de ex-ministrul Apărării din Republica Moldova, unionistul Anatol Șalaru, dar și ca urmare a dezvăluirilor jurnaliștilor de la obozrevatel.com (publicație ucraineană de limba rusă) în legătură cu întâlnirile pe care liderul AUR, George Simion, le-ar fi avut cu rezidentul FSB de la Cernăuți.

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, a declarat în martie 2023 că George Simion a avut o întâlnire, în urma că 12 ani, cu un șef al seviciul secret rusesc FSB. Fostul ministru moldovean a susținut că informația i-a fost adusă la cunoștință de directorul SIS (Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova) de la acea vreme, care „era foarte bine informat”. De asemenea, el a precizat că nu a văzut niciun document oficial în acest sens.

George Simion a respins acuzația, afirmând că fostul ministru moldovean e o „conservă”. ”A ieșit o conservă de la Chișinău să spună că Simion s-a văzut cu șeful securității din Rusia la Cernăuți. Minciună. Nu m-am văzut în viața mea cu Tcaciuc de care zice Șelaru, nici cu șeful spionajului rusesc”, a spus Simion.

Pe de altă parte, un general ucrainean din serviciile de spionaj a afirmat în luna aprilie că un ofițer al serviciului secret SBU care a lucrat la Cernăuți în timpul președinției lui Ianukovici a confirmat cel puțin o întâlnire a deputatului român George Simion cu serviciile speciale rusești.

„În ceea ce privește un alt politician român, deputatul George Simion, și contactele sale cu reședința serviciilor speciale rusești din Ucraina, (generalul) Skipalski a declarat că un ofițer SBU care a lucrat la Cernăuți în timpul președinției lui Ianukovici a confirmat cel puțin o astfel de întâlnire”, scrie publicația ucraineană Obozrevatel.