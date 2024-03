Ciolacu s-a înțeles cu Ciucă în privința negocierii funcțiilor la nivel european: Am cerut două poziții de vicepreședinți, la Comisia Europeană și la Parlamentul European, dar și o poziție de Comisar. Să nu se interpreteze că e pentru Iohannis că n-am vorbit așa ceva

Premierul Marcel Ciolacu afirmă că este pentru prima oară când cele două mari formațiuni politice din România au aceeași poziție referitor la locul pe care țara noastră trebuie să-l ocupe la nivel european. „Am vorbit cu Nicolae Ciucă să avem o abordare comuna în negocierile cu UE. E pentru prima oara când avem aceeași poziție”, a spus Ciolacu în emisiune la Antena3, subliniind că a purtat deja o serie de negocieri, la Roma, în cadrul Congresului social-democraților europeni.

Ciolacu dezvăluie că România negociază obținerea a două poziții de vicepreședinți, la Comisia Europeană și la Parlamentul European. „Împreună cu domnul Ciucă am transmis și socialiștilor și popularilor ce poziții și unde dorește România să se regăsească în noul legislativ european. Consider că România trebuie să aibă vicepreședinte și la Comisie și la Parlamentul European. Sigur, vom negocia, politica înseamnă negociere, dar am transmis care-s solicitările noastre”.

Ciolacu a adăugat că pentru un mandat de vicepreședinte la Comisie, de exemplu, candidatul trebuie să îndeplinească anumite cerințe, fie să fi avut două mandate de comisar, fie să fi fost prim-ministru sau președintele țării. El a menționat că nu trebuie să se interpreteze că poziția este negociată pentru președintele Klaus Iohannis. ”Să nu iasă cuva acum că este pentru Ioahnnis că n-am vorbit cu nimeni așa ceva”, a spus Ciolacu.

O altă poziție pe care o mai poate solicita România este de cea de Comisar European. ”Noi am insistat pentru un comisar pe zona economică. Dar este necesar și un comisar pentru vecinătăți, mai ales acum cu situația din zonă și cu Republica Moldova”, a spus Ciolacu.