Foto: InquamPhotos / George Călin

Premierul Bolojan: Cardinalul Lucian Mureşan, un exemplu de curaj şi statornicie, un simbol al rezistenţei Bisericii Greco-Catolice

Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanţe comunităţii greco-catolice, joi, la trecerea la cele veşnice a Cardinalului Lucian Mureşan, în care punctează că Preafericitului Părinte Cardinal a fost „un exemplu de curaj şi statornicie, dar şi un simbol al rezistenţei Bisericii Greco-Catolice şi al renaşterii ei după 1990”, transmite Agerpres.

„Am aflat cu tristeţe vestea trecerii la cele veşnice a Cardinalului Lucian Mureşan, conducător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Viaţa sa a fost una de luptă şi de credinţă, un drum care a trecut prin persecuţii, munca forţată şi ani de pastoraţie în clandestinitate, pentru ca apoi să devină episcop, cardinal şi să fie gazdă a Papei Francisc la Blaj, într-un moment istoric pentru România. A fost un exemplu de curaj şi statornicie, dar şi un simbol al rezistenţei Bisericii Greco-Catolice şi al renaşterii ei după 1990”, a scris Ilie Bolojan într-un mesaj postat pe pagina de facebook a Guvernului.

La finalul mesajului, premierul a transmis condoleanţe comunităţii greco-catolice şi tuturor celor care l-au preţuit pe Cardinalul Lucian Mureşan.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Ilie Bolojan.

