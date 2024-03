Prefectul de Gorj, Iulian Popescu, este candidatul PNL la Primăria Târgu Jiu

Prefectul judeţului Gorj, Iulian Popescu, este candidatul PNL pentru funcţia de primar al municipiului Târgu Jiu, el lansându-şi candidatura vineri seara, la Sala Sporturilor din oraş, transmite Agerpres.

Iulian Popescu a afirmat că municipiul Târgu Jiu trebuie să se dezvolte în jurul Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”, punctând că operele lui Brâncuşi sunt „paşaportul nostru în lume”.

„Astăzi, ne-am adunat aici să vorbim despre bine şi eu, Iulian Popescu, am marea onoare de a conduce lupta pentru Primăria Târgu Jiu. Am copilărit, la propriu, la umbra Coloanei fără Sfârşit, am purtat-o în suflet oriunde paşii m-au dus în această viaţă, pentru că în acest oraş m-am născut, aici îmi sunt oamenii dragi, pentru că iubesc Târgu Jiul. Târgu Jiul m-a format ca om, pentru Târgu Jiu vreau să lupt şi aici trebuie să facem treabă. (…) În primul rând trebuie să reparăm ce s-a stricat în ultimii ani şi s-au stricat multe. (…) În al doilea rând, trebuie să luăm măsuri punctuale, bine gândite şi eficiente pentru a uşura traficul rutier în municipiul nostru. În al treilea rând, trebuie să eliminăm cu acţiuni curajoase toţi factorii poluanţi, oraşul Târgu Jiu trebuie să fie un oraş sănătos. Şi nu în ultimul rând, trebuie să deschidem administraţia către cetăţeni”, a afirmat Iulian Popescu.

PNL Gorj şi-a lansat, vineri seara, la Sala Sporturilor din Târgu Jiu, candidaţii pentru alegerile locale din 9 iunie.