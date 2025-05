Povestea unui învingător: Din iadul depresiei și al cancerului, pe culmile fotbalului – Francesco Acerbi

Francesco Acerbi are o poveste de viață care poate fi oricând subiect de film. A supraviețuit depresiei, a învins de două ori cancerul, iar acum își trăiește povestea de succes a vieții: a contribuit decisiv la calificarea Interului în finala Champions League 2025.

Acerbi este dovada vie a forței interioare și a perseverenței, a faptului că viața îți poate da un restart atunci când totul pare fără speranțe.

Francesco nu a avut parte de un start de carieră fulminant, așa cum au parte mulți dintre fotbaliști. A evoluat în ligile inferioare din Italia până la vârsta de 23 de ani. A venit apoi transferul la AC Milan, iar soarele ieșea și pe strada fundașului italian.

A fost însă una dintre cele mai dificile perioade din viață: moartea tatălui l-a prăbușit sufletește, iar alinarea și-a găsit-o doar în consumul zilnic de alcool. Până la depresie a mai fost doar un mic pas, pe care l-a făcut cu ochii închiși.

„Voiam să-i arăt tatălui meu cât de sus pot să ajung. După moartea lui, am simțit un gol imens, iar fotbalul și-a pierdut total sensul. Din acel moment, totul a mers prost. Am început să beau orice, iar de multe ori veneam la antrenamente mahmur”, a declarat, plin de sinceritate, Acerbi pentru cotidianul La Repubblica.

Depresia a devenit parte din viața jucătorului care spera ca odată cu transferul la Milan să aibă parte de o viață frumoasă.

A fost cedat de gruparea de pe San Siro, iar Sassuolo l-a transferat în încercarea de a-i resuscita cariera. Soarta i-a mai dat încă un pumn în plex, iar de această dată urma meciul vieții, la propriu.

În timpul unui control medical de rutină, medicii au descoperit valori anormale în sânge. Diagnosticul a fost crunt: cancer testicular. A urmat o operație de extirpare a tumorii și o scurtă revenire pe terenul de fotbal.

După doar 13 meciuri, a picat un test antidoping. A fost acuzat de dopaj, dar analizele ulterioare au arătat că era o recidivă a cancerului. A urmat a doua bătălie cu boala: nouă săptămâni de chimioterapie. A ratat, desigur, restul sezonului.

„Pare un paradox teribil, dar cancerul mi-a salvat viața. Aveam ceva nou cu care să mă lupt. Dacă nu era cancerul, probabil aș fi încheiat conturile cu fotbalul la 28 de ani. Așa, viața mea abia a început”, a punctat Acerbi pentru La Repubblica.

Nu doar că s-a vindecat de boală, învingând-o a doua oară, dar a reușit să renunțe complet la alcool și la tumultoasa viață de noapte. A început pregătirea fizică, dar și terapia cu un psihanalist și a învățat să se bucure de lucrurile simple.

A atins apogeul carierei la vârsta de 37 de ani: a contribuit decisiv la calificarea Interului în finala Champions League, aceasta fiind fără îndoială una dintre mari performanțe ale unei cariere care părea terminată odată cu lupta contra cancerului.

După 3-3 în Spania, Inter a câștigat dramatic, scor 4-3, returul cu Barcelona și s-a calificat în finala din Liga Campionilor.

Francesco Acerbi, la 37 de ani, 3 luni și 21 de zile, va juca a doua finală de Champions League din carieră.

Dacă va câștiga alături de Inter în finala contra lui Arsenal sau a lui PSG, va deveni al doilea cel mai vârstnic jucător care triumfă în această competiție, după legendarul Paolo Maldini (alături de rivala AC Milan).

În mandatul de la Inter, Acerbi a câștigat până acum un titlu în Serie A și două Cupe ale Italiei.

Corpul său tatuat spune propria poveste: aripile de înger de pe spate și cele două portrete de leu simbolizează puterea, renașterea și victoria asupra cancerului.

🇮🇹👏 Francesco Acerbi is 37-years-old and that was his first ever European goal. What a moment to do it. 🤯

Until the age of 22, Acerbi played only in the lower tiers of Italian football. Look what it meant to him. pic.twitter.com/kxDnXevwtI

— EuroFoot (@eurofootcom) May 6, 2025