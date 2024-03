Povestea primului cal din lume care a putut să alerge după ce și-a rupt coloana vertebrală / Un mânz de 5 săptămâni a fost operat pe coloană în California / ”Ar fi trebuit să fie moartă. Acum primește zilnic vizite de la copii, familii, bătrâni, vedete de muzică și de film”

Povestea calului Kamilah a devenit un documentar care va fi lansat în luna mai în SUA. Iapa trăiește datorită unei operații revoluționare de la Clinica Veterinară Davis a Universității din California, informează Corriere della Sera.

”O operație care nu a mai fost niciodată încercată pe un cal și care a deschis oportunități și a dat noi speranțe. Este o poveste incredibilă de putere, curaj și speranță. Un miracol al credinței și al științei”, spune Angela Alioto, în vârstă de 74 de ani, avocată și fostă membră a Curții de Supraveghere din San Francisco, o italo-americană stabilită în America. Foarte credincioasă și, de asemenea, foarte hotărâtă.

Pe lângă pasiunea pentru politică, drept, familie și Sfântul Francisc (este membră a Ordinului Franciscan Secular și fondatoare a Cavalerilor Sfântului Francisc de la Noua Porție), are o mare pasiune pentru animale și în special pentru cai .

Pe proprietatea ei de după Novato, în zona rurală de la nord de San Francisco, ea crește cai pursânge arabi. Ultima sa născută, la 16 martie 2022, a fost Kamilah (pe numele real Shah Malika Al Kamilah), fiica celor doi cai de rasă Om El Shahnoor și Atticus ENB.

După cinci săptămâni și jumătate, însă, un accident neplăcut – provocat de o injecție făcută greșit de un veterinar a speriat animalul – a schimbat destinul mânzului: fugind de frică, a sărit în spate și a căzut pe coloana vertebrală.

„Kamilah era la pământ, nemișcată, nu-și mișca picioarele”, povestește, încă emoționată, Angela Alioto, intervievată pentru prima dată în cadrul Crave, emisiunea radiofonică a Universității de Stat din San Francisco, prezentată de Samantah Ferro, care vorbește publicului din Bay Area despre pasiunea sa pentru Italia.

O rană fatală: coloana vertebrală a lui Kamilah îi pătrunsese în măduva spinării, lăsând-o paralizată. Am îmbrățișat-o plângând și i-am cerut Domnului o minune. Veterinarii care au sosit imediat i-au spus că șansele ei de supraviețuire erau între zero și unu la sută. Singura soluție era eutanasierea, imediat, pentru ca ea să nu mai sufere.

Dar Angela Alioto nu este o persoană care să renunțe ușor: „Nici vorbă! Nici vorbă! Am luat căruciorul, am urcat-o pe Kamilah în el și ne-am grăbit spre clinica veterinară de la Universitatea California Davis. Cei mai buni medici veterinari din America au examinat-o: pentru ei, nu exista niciun tratament viabil pentru leziunea spinării lui Kamilah. Verdictul unanim a fost că Kamilah trebuie eutanasiată.

Dar am insistat: după ce am discutat îndelung cu Dr. Chai-Fe Li și Dr. Elizabeth Williams Louie, am ales calea de a încerca o operație la coloană, care se face la câinii de talie mare. Veterinarii ne-au sfătuit să nu o facem, pentru ei era pur și simplu o amânare a eutanasiei și, în plus, nu fusese niciodată efectuată pe un cal.

Un veterinar cu experiență în chirurgia spinală pentru câini de talie mare s-a prezentat pentru a încerca această nouă procedură. Pentru Kamilah, aceasta era singura șansă de supraviețuire. Iar noi ne-am pus în mâinile lui cu speranță, rugăciune și credință în puterea miracolelor. Dr. Gary Magdesian este eroulnostru”, povestește ea.

După o operație de opt ore și rugăciunile Angelei și ale multor oameni pasionați de această poveste, mânzul a ieșit din sala de operație.

”Era important ca Kamilah să se ridice rapid după operație”, povestește Angela Alioto

„Caii nu pot sta mai mult de câteva ore la sol, altfel funcțiile lor vitale sunt compromise. Am găsit în buzunar o sticluță de ulei pe care o cumpărasem de la Sanctuarul Maicii Domnului din Loreto, în Italia, am început să i-l ung cu el pe picioare și nu o să vă vină să credeți, dar a fost un miracol: picioarele din spate ale lui Kamilah, înainte paralizate, au început să se miște încet”, spune ea.

După o lungă ședere de două luni în spital, Kamilah s-a simțit suficient de bine pentru a ieși, a se urca în căruciorul ei și a pleca acasă.

„Primii ei, primii pași nu numai că au marcat recuperarea ei fizică, dar au oferit și lecții de curaj, speranță și perseverență tuturor celor care au fost martori la călătoria ei”, spune Angela.

„Astăzi, Kamila are doi ani, are o mică umflătură pe spate, nu poate fi călărită, dar aleargă liberă și fericită. Pentru toată lumea după accident, ea ar fi trebuit să fie moartă. În fiecare zi primește vizite de la copii, familii, bătrâni, vedete de muzică și de film. Este incredibil, atât de mulți oameni vin la ferma noastră. Am făcut un site care spune povestea ei (www.kamilahthemiracle.com). Povestea ei a emoționat mulți oameni și, în plus, a făcut să avanseze știința veterinară: după ea, au existat deja patru cai care, chiar dacă pentru lucruri mai puțin importante decât ale ei, au fost operați cu tehnica care a salvat-o”, mai spune ea.

O poveste care este destinată să se răspândească și mai mult: actorul și regizorul american Joe Mantegna tocmai a terminat de filmat un documentar despre Kamilah, care va fi lansat în cinematografele din California în luna mai.