Povestea lui Baloo, ursul – mascotă al stațiunii Straja, care împlinește 25 de ani / ”Are patru bârloguri la alegere, are o piscină care în loc de 12 metri are 24 de metri pătrați, unde să facă și baie”

Ursul Baloo, mascota staţiunii Straja, din Valea Jiului este sărbătorit la împlinirea vârstei de 25 de ani, în cadrul unui eveniment dedicat copiilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Pentru început, de la ora 11.00 are loc Cupa Baloo la schi pentru copii cu vârstele între 3 şi 15 ani. Concursul este urmat de momentul festiv dedicat ursului Baloo, care va primi un tort special din fructe şi miere, iar turiştii prezenţi îi vor putea cânta „La mulţi ani”.

Potrivit specialiștilor, Baloo a trăit mai mult decât urșii în stare de libertate, a căror vârstă maximă nu depășește 17-20 de ani.

În această iarnă, Baloo a hibernat, ceea ce, spun îngrijitorii săi, este un semn bun, care arată că animalul este sănătos.

Povestea lui Baloo începe în anul 2000, când micuțul pui de urs a fost găsit abandonat în pădurea din zona Polatiște, după cum spune cabanierul Emil Părău, cel care îl are în grijă și acum pe simpaticul animal.

“El a fost găsit în anul 2000 în zona Polatiște de un pădurar. A fost dus la spitalul din Petroșani, i s-au pus niște perfuzii și-arevenit, după care, datorită unei doamne inimioase, secretarea de la ocolul din Petroșani, care l-a ținut câteva luni, a început să crească. Când l-am adus noi, avea în jur de trei luni de zile și nemaiputându-l ține, bineînțeles, în birou și acasă la ea, a zis, ‘hai, nu-l luați la Straja?’. Și așa, în anul 2000 l-am luat la Straja. Trebuie să dăm timpul înapoi și să vedem că în anul 2000 nu exista nici sanctuarul de la Zărnești, nici o grădină zoologică nu voia să îl ia, din contră, alții voiau să scape de animalele care le aveau”, spune Emil Părău.

Timp de aproape doi ani, ursul a trăit într-o stare de semilibertate în stațiunea Straja, apoi, din rațiuni ce țin de siguranța turiștilor, i-a fost pregătit un loc special, îngrădit, în care are toate condițiile necesare.

În actuala menagerie, Baloo primește mâncare, are un spațiu generos de plimbare, patru adăposturi și un bazin în care se poate juca oricând.

“S-a făcut un țarc după normele europene, ca să aibă o suprafață mare, el are patru bârloguri la alegere, are o piscină care în loc de 12 metri are 24 de metri pătrați, unde să facă și baie. De atunci, Baloo se află în Straja, este ca un membru al familiei, să zicem așa. Este un urs foarte cuminte, vesel, dar considerăm că totuși rolul animalelor e să fie în pădure, nu în captivitate. Și asta încercăm să le spunem la copii, că animalele trebuie să fie în libertate”, spune Emil Părău.

În ceea ce privește condițiile de schi din stațiunea Straja, aici se poate schia pe toate pârtiile, iar instalațiile de transport pe cablu funcționează la capacitate.