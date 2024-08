Povestea jucătoarei de tenis care voia să renunțe la acest sport, iar acum este prima finalistă olimpică la simplu a Croației

Jucătoarea de tenis Donna Vekic a devenit prima finalistă olimpică la simplu a Croaţiei, joi, când a învins-o pe Anna Karolina Schmiedlova din Slovacia în semifinale la Paris. Nu cu mult timp în urmă, ea se gândea să renunţe la tenis, relatează Reuters, citat de News.ro.

Sportiva în vârstă de 28 de ani, a cărei carieră a fost întreruptă de o operaţie la genunchi, a fost atât de dezamăgită înainte de ediţia din acest an a French Open, încât a fost pe punctul de a renunţa.

Totuşi, a continuat şi a ajuns în semifinale la Wimbledon luna trecută, pierzând un meci maraton în faţa lui Jasmine Paolini, iar acum se află în pragul unei medalii de aur la Jocurile Olimpice.

Vorbind în timpul parcursului său superb la Wimbledon în iulie, Vekic, locul 21 mondial, şi-a amintit de starea sa de spirit înainte de Roland Garros.

„Am vrut să mă retrag de la Roland Garros. Am vrut să merg acasă. Am vrut să iau o pauză mai lungă”, a spus ea. „Nu aveam nicio energie, nicio motivaţie să continui să mă antrenez, să continui să forţez pentru că simţeam că în ultimele două luni am dat totul pentru tenis şi nu obţineam rezultatele la care mă aşteptam”.

A pierdut în turul al treilea la Roland Garros în faţa jucătoarei din calificări Olga Danilovic, dar revenirea sa la Paris a fost mai reuşită.

A ajuns în finală învingând-o, între altele, pe Coco Gauff, a doua favorită, şi supravieţuind unei confruntări epice de trei ore cu Marta Kostyuk, în sferturile de finală.

Ea a învins-o pe Schmiedlova cu 6-4 6-0 în semifinale, însă a recunoscut că s-a simţit mai stresată decât în recenta semifinală de la Wimbledon, pe care a pierdut-o în mod dramatic.

„Este foarte greu pentru mine să vorbesc despre meci acum, pentru că am fost foarte tensionată”, a declarat ea. „În unele momente am vrut doar să dispar de pe teren. Nu voiam să fiu acolo. Când joci pentru o medalie, este diferit faţă de orice alt eveniment, am fost chiar mai stresată decât în timpul semifinalei de la Wimbledon”.

Vekic a recunoscut că este surprinsă că nu o va înfrunta pe numărul unu mondial Iga Swiatek în finală, după ce poloneza a fost învinsă de chinezoaica Zheng Qinwen.

„Când am văzut că Iga a pierdut, am zis: ‘Oh, ar fi bine să-mi câştig meciul pentru că ar fi fost greu (sâmbătă). Dar, Qinwen joacă un tenis excelent. Va fi un meci greu”.