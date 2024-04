Poveste de antreprenor la graniță, într-un oraș de la frontiera cu Ungaria: Cum a ajuns un om de afaceri din Nădlac de la disco bar și brutărie, TV prin cablu la magazine de cartier care luptă pe o piață dominată de giganți în retail

Articolul face parte dintr-o campanie susținută de METRO care prezintă poveștile reale ale antreprenorilor.

În efervescenții ani ’90, post-Revoluție, Mircea Onea înființa a 17-a societate comercială din județul Arad, după cum își amintește și acum. Devenea, la 21 de ani, al doilea antreprenor din orașul Nădlac, lansând ceea ce se numea pe atunci un disco-bar. A experimentat, ulterior, diverse afaceri: o rețea locală de TV prin cablu, o brutărie, import de biciclete și piese de schimb, dar și alimentație publică. Antreprenorul gestionează acum două magazine sub franciza LaDoiPași dezvoltată de METRO și își duce mai departe afacerea într-o piață care s-a schimbat mult în ultimii ani. Mircea ne povestește traseul de peste 30 de ani în afaceri locale.

Povestea lui face parte din campania Vis de Antreprenor, lansată recent de METRO România.

Inspirat de ceea ce vedea dincolo de graniță și de pasiunile sale de tânăr, în anii ’90, Mircea a înființat un business promițător pentru o generație în sfârșit liberă să experimenteze: primul său job a fost cel de DJ la căminul cultural și apoi, după Revoluție, a lansat un disco-bar pe care l-a numit „Royal”. „Tata era șef de hotel și restaurant și eu am deschis unitatea mea la 300 de metri distanță. Chiar mi-a zis că îi fac concurență. Îi „furam” clienții, își amintește Mircea. Tânărul antreprenor a continuat să experimenteze și, în ’95, s-a lansat în afaceri cu o rețea locală de TV prin cablu, pe care a vândut-o apoi unui gigant din telecom.

Ulterior, a preluat firma actuală, Oana SRL, care fusese înființată de către altcineva în 1991, fiind una dintre cele mai vechi din Nădlac. În 2000, când firma era în impas, cu datorii mari, Mircea a preluat business-ul, care însemna la vremea respectivă un punct de lucru cu profil alimentar și o zonă de producție de panificație. „Am dezvoltat afacerea, am crescut de la un punct de lucru la șapte și am diversificat activitățile: de la comerț la prestări servicii, alimentație publică, chiar și import de biciclete și piese de schimb”, povestește Mircea Onea.

Lovitura pandemiei a adus însă necesitatea restrângerii activității și adaptării la noile realități. „Am avut greutăți cu personalul, a fost acea perioadă când s-au închis activități, am fost nevoiți să renunțăm la partea de panificație, am închiriat acel spațiu. Am închis o parte din alimentația publică, barul și am rămas cu două magazine”, spune antreprenorul.

Din 2016, unul dintre magazine funcționa deja sub umbrela francizei LaDoiPași, iar pandemia a adus motivația de a deschide un al doilea magazin sub aceeași franciză. Mircea spune că, după un început mai dificil, franciza i-a oferit sprijinul necesar pentru a face față competiției cu retailerii mari. „Ne-a ajutat mult brandul, această umbrelă METRO, ne-a ajutat pe partea de promovare, ei au venit cu mercantizarea. Au venit cu o echipă de 10 oameni să mute rafturi, să rearanjeze tot. Când vedeam cum se transformă spațiul, mă gândeam deja că, după ce pleacă, pun totul la loc. Poate eu nu am avut aceleași idei cu ei atunci, dar clienții au fost încântați de transformarea magazinului”, își amintește Mircea. Acesta a constatat că regândirea spațiului a fost esențială, iar discounturile oferite de METRO pentru parteneri și cooperarea cu diferiți alți furnizori s-au dovedit de ajutor pentru afacere.

Alături de soția sa, Mircea se ocupă în continuare de afacere – de la aprovizionare la contabilitate – pentru firma care are 20 de angajați. În piață sunt multe provocări, admite antreprenorul, iar concurența puternicelor lanțuri de retail se simte.

„Lucrurile s-au schimbat mult față de momentul în care m-am lansat eu în afaceri, mai ales în orașele mici. Am pornit pe nișa magazinelor alimentare atunci când românii erau încântați să aibă acces la produse atât de variate. Atunci, orice aduceai se vindea”, spune antreprenorul.

Acesta spune că echipa e importantă și că pentru orice antreprenor aflat la început de drum e esențial să fie realist, să își cunoască resursele.

Dacă e să privească în urmă, cel mai mare regret nu ține de afacerea în care s-a lansat, ci de una pe care a ratat-o: un business cu napolitane care avea să devină ulterior o mare afacere. Așa că printre sfaturile pe care le-ar oferi tinerilor antreprenori se numără și acela de a îndrăzni să riște atunci când văd o oportunitate. „Dar să riște proporțional cu propriile posibilități financiare. Orice afacere are o anumită doză de risc. Să nu își riște toate economiile sau pe cele ale familiei”, subliniază Mircea. Cât despre planurile de viitor, familia va continua afacerea în retail, iar antreprenorul ar fi interesat să se extindă și în zona HoReCa și să preia, în administrare, și hotelul pe care cândva îl conducea tatăl său și care acum e închis.

