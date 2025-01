Ponderea vehiculelor cu emisii zero în totalul înmatriculărilor din UE a ajuns la 14,5% în 2023, arată o analiză Eurostat

În 2023 au fost înmatriculate în Uniunea Europeană 1.548.417 automobile noi cu emisii zero, reprezentând o pondere de 14,5% în totalul înmatriculărilor de automobile în statele membre UE, arată datele publicate marţi de Oficiul European de Statistică (Eurostat), preluate de Agerpres.

Cea mai ridicată pondere a automobilelor cu emisii zero în totalul înmatriculărilor s-a înregistrat în Suedia (38,6%), Danemarca (36,1%) şi Finlanda (33,8%), iar cea mai scăzută în Croaţia (2,6%), Slovacia (2,9%) şi Cehia (3,1%).

În cazul altor categorii de vehicule cu emisii zero, statele membre UE au raportat 100.817 camioane uşoare (masa maximă de până la 3,5 tone) nou înmatriculate, 5.262 autobuze şi autocare, 4.037 camioane grele (masa maximă depăşind 3,5 tone) şi 899 tractoare.

În timp ce numărul de automobile noi cu emisii zero înmatriculate în statele membre UE a depăşit 1,5 milioane, acest număr este cu aproximativ 70% mai ridicat decât în 2013 şi de 11 ori mai ridicat decât în 2018.

În 2023, ponderea înmatriculărilor de autobuze şi autocare noi cu emisii zero în totalul înmatriculărilor acestui tip de vehicule de transport public a ajuns la 15,3%, de la 0,5% în 2013. De asemenea, ponderea înmatriculărilor de camioane uşoare noi cu emisii zero a ajuns la 7,3%, iar ponderea înmatriculărilor de camioane grele noi şi tractoare noi cu emisii zero s-a situat la 3,2% şi, respectiv, 0,5%.