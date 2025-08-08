Pompierii români din Grecia participă la prima misiune de stingere a unui incendiu de vegetaţie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Pompierii români aflaţi în Grecia intervin vineri la un incendiu de vegetaţie izbucnit în apropierea localităţii Charvalo, în regiunea Attica de Est, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”În urmă cu puţin timp, modulul naţional de stingere a incendiilor de pădure, dislocat în Republica Elenă, a fost solicitat să intervină la un incendiu de vegetaţie izbucnit în apropierea localităţii Charvalo, în regiunea Attica de Est. (…) Intervenţia este dificilă din cauza vegetaţiei uscate, a terenului accidentat şi a condiţiilor meteorologice care favorizează propagarea focului (vânt puternic)”, informează IGSU într-un comunicat.

Salvatorii români acţionează cu şapte autospeciale, inclusiv o cisternă de mare capacitate, cu un rezervor de 30.000 de litri de apă.

Misiunea pompierilor români se desfăşoară sub coordonarea directă a ofiţerilor de legătură eleni şi constă în protejarea locuinţelor din calea focului, evacuarea persoanelor, prevenirea extinderii incendiului către zonele locuite, alimentarea autospecialelor ţării gazdă cu apă, precum şi crearea şi menţinerea unei linii de protecţie între focar şi suprafeţele neafectate.

Potrivit IGSU, până la data de 15 septembrie, 40 de pompieri români, împreună cu nouă mijloace tehnice, participă la eforturile de protecţie civilă ale Uniunii Europene în sprijinul autorităţilor elene.

Aceştia acţionează alături de echipe de intervenţie din Austria, Cehia, Franţa, Republica Moldova şi Bulgaria.