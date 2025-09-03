Polonia a activat avioane pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian, după ce Ucraina a avertizat privind atacuri ale Rusiei

Aeronave poloneze şi aliate au fost activate, miercuri, pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian al Poloniei după ce Rusia a lansat atacuri aeriene vizând vestul Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, a afirmat comanda operaţională a forţelor armate poloneze, potrivit Reuters, transmite News.ro.

”Federaţia Rusă desfăşoară din nou atacuri asupra unor ţinte aflate pe teritoriul Ucrainei”, a arătat comanda operaţională, într-o postare pe X.

”Pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian polonez… aeronave poloneze şi aliate operează intens în spaţiul nostru aerian, în timp ce apărarea anti-aeriană de la sol şi sistemele de recunoaştere radar au ajuns la cel mai înalt nivel de disponibilitate”, a arătat sursa citată.

La ora 01.40 GMT, toată Ucraina se afla sub alertă de raid aerian, după ce Forţele Aeriene Ucrainene au avertizat privind atacuri ruseşti cu rachete şi drone.