Polonia a activat avioane pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian, după ce…

Sursa Foto: Facebook/ NATO

Polonia a activat avioane pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian, după ce Ucraina a avertizat privind atacuri ale Rusiei

Aeronave poloneze şi aliate au fost activate, miercuri, pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian al Poloniei după ce Rusia a lansat atacuri aeriene vizând vestul Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, a afirmat comanda operaţională a forţelor armate poloneze, potrivit Reuters, transmite News.ro.

”Federaţia Rusă desfăşoară din nou atacuri asupra unor ţinte aflate pe teritoriul Ucrainei”, a arătat comanda operaţională, într-o postare pe X.

”Pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian polonez… aeronave poloneze şi aliate operează intens în spaţiul nostru aerian, în timp ce apărarea anti-aeriană de la sol şi sistemele de recunoaştere radar au ajuns la cel mai înalt nivel de disponibilitate”, a arătat sursa citată.

La ora 01.40 GMT, toată Ucraina se afla sub alertă de raid aerian, după ce Forţele Aeriene Ucrainene au avertizat privind atacuri ruseşti cu rachete şi drone.

Tags:
