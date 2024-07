Poliția anunță noi prevederi vizând şoferii amendaţi contravenţional care refuză primirea procesului-verbal / Dacă sunt înregistraţi de către poliţist în timpul refuzului, se consideră că procedura comunicării procesului-verbal a fost îndeplinită

Poliţia anunţă modificări legislative în ceea ce priveşte şoferii amendaţi contravenţional care refuză primirea procesului-verbal. Conform noilor prevederi, dacă persoanele sancţionate contravenţional sunt înregistrate de către poliţist cu mijloacele audio-video din dotare, în timp ce refuză să primească documentul, se consideră că procedura comunicării procesului-verbal a fost îndeplinită pe loc, nemaifiind nevoie ca procesul verbal să fie trimis la domiciliul contravenientului, transmite News.ro.

„În contextul intrării în vigoare a O.U.G nr. 84/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul creşterii siguranţei, poliţiştii rutieri, în cadrul acţiunilor, desfăşoară şi activităţi de informare a conducătorilor de vehicule cu privire la noile prevederi legale ce vizează procedura comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Procedura comunicării procesului-verbal atunci când contravenientul, deşi prezent la încheierea procesului-verbal, refuză primirea acestuia: dacă refuzul primirii procesului-verbal este înregistrat audio-video de către poliţist, cu un mijloc tehnic din dotare, acest aspect fiind menţionat în cuprinsul documentului de constatare, se consideră că procedura comunicării procesului-verbal a fost îndeplinită pe loc”, informează, vineri, oficialii Poliţiei.

Ca urmare a adoptării noilor prevederi, unitatea din care face parte agentul constatator nu mai este obligată să comunice la domiciliul contravenientului un exemplar al acestuia.

Pentru a obţine o copie, persoana amendată contravenţional va trebui să facă demersurile necesare. Concret, contravenientul va trebui să solicite ulterior emiterea copiei după procesul verbal de către unitatea din care face parte agentul constatator.

Ordonanţa de urgenţă nr. 84 din 28 iunie 2024 modifică şi completează unele acte normative în scopul creşterii siguranţei rutiere. Unele prevederi ale documentului sunt puternic contestate de şoferi şi de societatea civilă, care consideră că actul normativ „lasă fără permis şoferii nevinovaţi”.

Asociaţia Declic a lansat şi o petiţie adresată premierului Marcel Ciolacu prin care solicită anularea Ordonanţei.

„În România, 1 din 2 teste antidrog pozitive, făcute de poliţie, este FALS pozitiv. Asta înseamnă că şoferii rămân fără permis pe nedrept şi se aleg cu dosar penal până când vin rezultatele analizelor. Asta i-a determinat pe mulţi şoferi să refuze testarea rapidă şi să ceară analize de sânge la INML. Doar că asta nu mai e posibil, după ce Guvernul Ciolacu a schimbat legislaţia peste noapte, prin OUG 84. De acum, fiecare şofer sau şoferiţă care cere analize de sânge rămâne fără permis până vine rezultatul. Or asta înseamnă chiar şi 1 an fără permis, pentru că laboratoarele sunt puţine şi Institutul de Medicină Legală nu are suficient personal. Practic, premierul Marcel Ciolacu şi ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, dau cu banul când vine vorba de permisele a zeci de mii de şoferi, pentru că jumătate din testele antidrog rapide pozitive sunt fals pozitive. Adică oameni nevinovaţi se aleg cu dosare penale şi îşi pot pierde chiar locurile de muncă până când se stabileşte că testul lor a fost, de fapt, fals pozitiv”” susţin iniţiatorii petiţiei.

Aceştia precizează că dacă actul normativ nu va fi modificat, „zeci de mii de şoferi vor fi învinovăţiţi pe nedrept şi nu îşi vor mai putea folosi permisul de conducere luni de zile”, în condiţiile în care unii dintre ei îşi câştigă existenţa de pe urma permisului, iar alţii depind de el ca să ajungă la serviciu.

„Ordonanţa 84/2024 îi nenoroceşte şi pe biciclişti şi pe cei care folosesc trotinete electrice. Dacă refuză testul rapid antidrog, ei sunt amendaţi cu cel puţin 990 de lei. OUG dă liber şi la testare direct în laboratoarele Poliţiei Române, nu doar la IML. Consiliul Superior de Medicină Legală, cel care coordonează analizele în acest moment, atrage atenţia asupra acestei probleme şi spune că poliţia nu are personal calificat, nici laboratoare specifice pentru testare”, mai spun iniţiatorii petiţiei

Petiţia Declic a fost semnată de aproape 128.000 de persoane.

Poliţia Română a anunţat, miercuri, că anumite medicamente pot avea efecte psihoactive şi recomansă conducătorilor auto să verifice prospectul înainte de a se urca la volan. Aceste substanţe pot da rezultate pozitive la DrugTest, iar până la primirea rezultatelor analizelor de laborator, se poate dispune, preventiv, reţinerea permisului de conducere, fără deschiderea unui dosar penal. Instituţia precizează că, în perioada 2021 – 2023, 15-20% din totalul mostrelor biologice prelevate au infirmat testele cu aparatele Drugtest.

”Prin O.U.G. nr. 84/2024 au fost reevaluate mecanismele privind verificarea consumului de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive. În concret, în cazul conducătorilor de autovehicule care refuză să se supună testării în vederea stabilirii consumului de alcool ori de substanţe psihoactive, aceştia sunt conduşi la cea mai apropiată unitate medicală, pentru a li se recolta mostre biologice. În lipsa unor indicii cu privire la prezenţa în organismul acestora a substanţelor psihoactive ori a băuturilor alcoolice, pentru a nu permite conducătorilor de vehicule continuarea conducerii autovehiculelor pe drumurile publice, în scop preventiv, a fost instituită măsura retragerii permisului de conducere până la data primirii rezultatului analizelor toxicologice de laborator, nefiind vorba, în această situaţie, despre săvârşirea unei fapte penale, respectiv de întocmire a unui dosar de cercetare penală”, a transmis, miercuri, Poliţia Română.

Sursa citată a precizat că această măsură a retragerii permisului de conducere este justificată în contextul necesităţii de a ocroti viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public.