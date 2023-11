Pierdută în spațiu: o geantă cu unelte a unui astronaut NASA „orbitează în jurul Pământului” după ce i-a căzut în timp ce făcea reparații pe exteriorul Stației Spațiale Internaționale

Astronauții NASA, Jasmin Moghbeli și Loral O’Hara, aflate la prima lor ieșire în exteriorul Stației Spațiale Internaționale (ISS), efectuau niște reparații pe 1 noiembrie, când au pierdut o geantă cu unelte, potrivit NASA, citată de The Guardian.

Geanta cu unelte orbitează în jurul Pământului. Cei care urmăresc spațiul au un nou obiect pe care să-și antreneze privirea.

Astronauții, ambii aflați în prima lor plimbare în spațiu, făceau reparații la ansambluri care au permis rețelelor solare ISS să urmărească soarele în mod continuu, a raportat SciTechDaily, citată de The Guardian.

„În timpul activității, o geantă cu instrumente a fost pierdută din neatenție. Controlorii de zbor au observat geanta cu instrumente folosind camere externe ale stației. Instrumentele nu au fost necesare pentru restul plimbării în spațiu. Mission Control a analizat traiectoria pungii și a stabilit că riscul de recontactare a stației este scăzut și că echipajul de la bord și stația spațială sunt în siguranță, fără a fi necesară nicio acțiune”, a spus NASA pe blog, potrivit sursei citate.

Geanta a fost observată deasupra Muntelui Fuji de către astronautul japonez Satoshi Furukawa.

Picture taken #fromspace onboard the @Space_Station by @JAXA_jp astronaut @Astro_Satoshi

EVA #89 lost tool bag ⚒️🛰️

cc @AstroJaws @lunarloral @AstroAnnimal#Expedition70 #ISS pic.twitter.com/LSMXL3aQ44

— Riccardo Rossi – IU4APB – @AstronautiCAST co-host (@RikyUnreal) November 7, 2023