Peter Hawkings pleacă din funcția de director de creație de la Tom Ford după nici un an / N-a fost anunțat un succesor

Peter Hawkings părăsește Tom Ford la mai puțin de un an după ce a preluat rolul de director de creație de la fondatorul său omonim, a confirmat Estée Lauder Companies (ELC), iar succesor nu a fost încă anunțat, relatează Vogue Business.

„Aș dori să îmi exprim recunoștința față de Peter pentru contribuțiile sale excepționale la Tom Ford încă de la început”, a declarat Guillaume Jesel, președinte și CEO al Tom Ford și al departamentului de dezvoltare a afacerilor de lux al Estee Lauder Companies, într-o declarație. Colecția primăvară/vară 2025 va fi prezentată în showroom-ul din Milano în septembrie 2024.

„Vreau să îi mulțumesc lui Peter pentru colaborarea sa de când Tom Ford Fashion a devenit parte a Ermenegildo Zegna Group. Împreună cu echipa sa, Peter a contribuit la această importantă fază inițială de dezvoltare. Îi urez toate cele bune în următorul său capitol”, a adăugat Lelio Gavazza, CEO al Tom Ford Fashion.

Până la plecarea lui Ford la începutul anului 2023, Hawkings a condus operațiunea de îmbrăcăminte pentru bărbați a mărcii, care a avut sediul la Londra ce a fost lansată în 2007. De la preluarea rolului de director de creație, acesta a integrat studioul de design de îmbrăcăminte pentru femei, care anterior avea sediul în SUA, în activitatea de îmbrăcăminte pentru bărbați din Londra.

Cu puțin timp înainte de prezentarea primei colecții, Hawkings a povestit pentru Vogue despre momentul în care, în noiembrie 2022, Ford a dezvăluit în privat planurile sale de a vinde brandul și de a se retrage. El a spus: „Sincer, nu am crezut niciodată că Tom va vinde vreodată. Am crezut că va fi unul dintre Ralph Laurens ai lumii și va continua și va continua. Așa că a aruncat acea bombă – și apoi a doua bombă a fost că mă propunea pentru funcția de director de creație.” conform Vogue Business

Ieșirea bruscă a lui Hawkings va conduce la speculații imediate cu privire la cine ar putea fi desemnat ca al doilea succesor al lui Tom Ford. Codurile fondatorului de senzualitate de mare intensitate, perfecționate cu precizie, sunt extrem de distincte, dar nu pot fi doar repetate pentru ca brandul să continue să se dezvolte.

În aprilie 2023, a fost dezvăluit faptul că Ford și-a vândut marca omonimă în cadrul unei tranzacții în care partenerii săi existenți din domeniul frumuseții, al ochelarilor și al prêt-à-porter au preluat controlul. Tom Ford International, compania responsabilă de afacerea de modă Tom Ford, a fost achiziționată integral de Zegna Group, cu sediul la Milano. Achiziția a făcut parte dintr-o operațiune comună condusă de Estée Lauder Companies (ELC), partenerul existent al Tom Ford în domeniul frumuseții, și Marcolin, partenerul său în domeniul ochelarilor.

În conformitate cu termenii tranzacției, Zegna Group are un acord de licență pe 20 de ani pentru a produce Tom Ford Fashion, cu o opțiune de reînnoire pe 10 ani. Gildo Zegna, directorul general al Zegna Group, a declarat pentru Vogue Business că un factor cheie în succesul achiziției companiei sale a fost relația existentă cu Ford: a lucrat pentru prima dată cu designerul pentru a produce hainele sale pentru bărbați pe măsură, atunci când acesta era la Gucci, iar mai târziu a încheiat un acord pentru a produce hainele pentru bărbați Tom Ford (concepute de Hawkings), atunci când a fost lansat în 2006. Zegna a declarat: „Apoi, în 2016, am cumpărat 15 % din Tom Ford International, pe partea de modă, iar eu am intrat în consiliul de administrație și am devenit mai apropiați.” transmite Vogue Business

Când Ford a decis să se retragă, spune Zegna, a existat interes „din partea unui număr bun de jucători mai importanți decât noi. Dar cu Estée Lauder, am câștigat pentru că au dat credit parteneriatului nostru [existent] și muncii pe care o făcusem deja.”

Se înțelege că ambiția principală a lui Zegna pentru Tom Ford ready-to-wear este să își extindă vânzările de îmbrăcăminte pentru femei, care, în 2023, au reprezentat 30 la sută din veniturile Tom Ford International. Vestea de astăzi sugerează că următorul director de creație va orienta brandul în această direcție; Hawkings, la rândul său, este un designer experimentat de îmbrăcăminte pentru bărbați.

Nota: Ana-Maria Cristea este absolventă de Fashion Business Media and Communication la Istituto Marangoni di Design din Londra