Pete Hegseth convoacă o reuniune urgentă și neobișnuită a sute de generali și amirali americani / Directiva extrem de neobișnuită a fost trimisă tuturor comandanților militari de vârf din întreaga lume

Secretarul Apărării Pete Hegseth a convocat sute de generali și amirali ai armatei americane să se reunească în scurt timp — și fără a preciza motivul — la o bază a Corpului de Marină din Virginia săptămâna viitoare, provocând confuzie și îngrijorare după ce administrația Trump a concediat numeroși lideri de rang înalt în acest an, scrie The Washington Post.

Directiva extrem de neobișnuită a fost trimisă practic tuturor comandanților militari de vârf din întreaga lume, potrivit mai multor persoane familiarizate cu acest subiect. Directiva a fost emisă la începutul acestei săptămâni, în contextul unui posibil shutdown al guvernului și la câteva luni după ce echipa lui Hegseth de la Pentagon a anunțat planuri de consolidare radicală a comandanților militari de vârf.

Într-o declarație făcută joi, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a afirmat că Hegseth „se va adresa liderilor militari superiori la începutul săptămânii viitoare”, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Există aproximativ 800 de generali și amirali răspândiți în Statele Unite și în zeci de alte țări și fusuri orare. Ordinul lui Hegseth, au spus persoane familiarizate cu problema, se aplică tuturor ofițerilor superiori cu gradul de general de brigadă sau superior, sau echivalentul lor din Marina, care ocupă funcții de comandă, precum și consilierilor lor superiori înrolați. De obicei, acești ofițeri supraveghează fiecare sute sau mii de soldați de rând.

Comandanții de vârf din zonele de conflict și liderii militari superiori staționați în Europa, Orientul Mijlociu și regiunea Asia-Pacific se numără printre cei care se așteaptă să participe la întâlnirea cu Hegseth, au declarat persoane familiarizate cu problema, care au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu erau autorizate să discute public această chestiune. Ordinul nu se aplică ofițerilor militari de vârf care dețin funcții de stat major.

Niciuna dintre persoanele care au vorbit cu The Post nu își amintea ca un secretar al apărării să fi ordonat vreodată atâtor generali și amirali ai armatei să se adune în acest fel. Mai mulți au spus că acest lucru ridică probleme de securitate.

„Oamenii sunt foarte îngrijorați. Nu au nicio idee ce înseamnă asta”, a spus o persoană.

Alte două persoane și-au exprimat frustrarea că mulți comandanți staționați în străinătate vor fi obligați să participe. Una dintre ele a spus că „nu așa se procedează”.

„Nu chemi GOFO-urile care conduc oamenii lor și forța globală într-un auditoriu în afara Washingtonului fără să le spui de ce/care este subiectul sau agenda”, a spus această persoană, folosind o abreviere pentru ofițer general.

„Scoatem acum toți generalii și ofițerii de rang înalt din Pacific? Totul este ciudat”, a spus un oficial american.

Ordinele vin în contextul în care Hegseth a dispus recent, în mod unilateral, schimbări masive la Pentagon – inclusiv reducerea cu 20% a numărului de ofițeri generali, concedierea fără motiv a unor lideri de rang înalt și un nou ordin de mare amploare de a redenumi Departamentul Apărării în Departamentul de Război.

Înaltii oficiali ai administrației au pregătit, de asemenea, o nouă strategie de apărare națională care se așteaptă să facă din apărarea teritoriului național principala preocupare a națiunii, după ce, timp de mai mulți ani, China a fost identificată ca fiind principalul risc pentru securitatea națională a Statelor Unite. Unii oficiali familiarizați cu ordinul de deplasare au declarat că se așteptau la acest lucru.

Directiva lui Hegseth din mai de a reduce cu aproximativ 100 numărul generalilor și amirali a generat, de asemenea, îngrijorare în rândul liderilor militari de vârf. El a cerut atunci o reducere „minimă” de 20% a numărului de ofițeri cu patru stele – cel mai înalt grad militar – în serviciul activ și un număr corespunzător de generali în Garda Națională. De asemenea, va exista o reducere suplimentară de cel puțin 10% a numărului total de generali și amirali din cadrul forțelor armate.

Luna trecută, Hegseth l-a concediat pe lt. gen. Jeffrey Kruse, directorul Agenției de Informații a Apărării; pe viceamiralul Nancy Lacore, șeful Rezervei Marinei; și pe contraamiralul Milton Sands, ofițer Navy SEAL care supraveghea Comandamentul Naval Special de Război. În aceste cazuri nu a fost oferit niciun motiv specific.

Concedierile au fost cele mai recente dintr-o serie mai amplă de epurări la vârful agențiilor de securitate națională. De la preluarea mandatului, administrația Trump a concediat, printre alții, și pe președintele Comitetului șefilor de stat major, generalul Charles Q. Brown Jr.; șeful operațiunilor navale, amiralul Lisa Franchetti; comandantul Gărzii de Coastă, amiralul Linda Fagan; și viceșeful de stat major al Forțelor Aeriene, generalul James Slife. Lista include un număr disproporționat de femei.

Generalul David Allvin, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, a anunțat luna trecută că va demisiona în noiembrie, după ce i s-a cerut să se pensioneze.