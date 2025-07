Peste 660 de posturi de judecător sunt vacante / CSM spune că deficitul de personal e imposibil de acoperit în prezent, întrucât concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că peste 660 de posturi de judecător sunt vacante, însă în sistem nu se pot face angajări întrucât concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate. CSM face publice date potrivit cărora, în ultimii cinci ani, încărcătura pe judecător „a crescut exponenţial” fiind cu 45% mai mare comparativ cu anul 2020, transmite News.ro.

„La data de 01 iulie 2025, exista un deficit de judecători în România de 13%, fiind vacante peste 660 de posturi. Locurile vacante nu pot fi completate pe termen scurt, deficitul de personal fiind imposibil de acoperit în prezent, întrucât concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate prin act normativ, împreună cu orice concurs de ocupare a posturilor din instituţiile publice”, informează CSM într-un mesaj postat marţi pe reţelele de socializare.

Date statistice făcute publice de forul reprezentativ al magistraţilor arată că, la începutul anului trecut, dintr-un total de 5066 de posturi de judecător, erau ocupate 3903 posturi, fiind vacante 1163 de posturi. La finalul lui 2024, din totalul de 5071 de posturi de judecător existente la nivel naţional, în condiţiile în care au mai fost alocate cinci posturi din fondul de rezervă, erau ocupate 4251 de posturi de judecător, fiind vacante 820 de posturi.

Anul trecut, pe rolul instanţelor din România s-au aflat, în total, 3.655.103 dosare, cu 13,72% mai mult faţă de anul trecut, când la nivel naţional au existat 3.214.079 dosare toate stadiile procesuale.

În medie, un judecător de la curţile de apel a avut de soluţionat 606 dosare pe an, un judecător de tribunal a avut de soluţionat 982 de dosare pe an în timp ce cea mai mare ăncărcătură se constată în cazul magistraţilor de la judecătorii, care în 2024 au avut de judecat, în medie, 1519 dosare pe an

Potrivit CSM, încărcătura pe judecător a crescut exponenţial, fiind cu 45% mai mare decât în anul 2020 raportat la gradul de ocupare al schemelor şi creşterea numărului de dosare cu o treime.