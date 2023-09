Peste 600 de nominalizări pentru gala Best of Sepsi, organizată în Sfântu Gheorghe / Gala nu vizează personalităţile locale, ci „simplii cetăţeni” / Sunt propuși medici, șoferi de taxi, chelneri, artiști, sportivi, jandarmi…

Peste 600 de nominalizări au fost făcute în decurs de o săptămână pentru gala Best of Sepsi, în cadrul căreia vor fi premiaţi cetăţenii din Sfântu Gheorghe care, prin amabilitatea, atenţia, profesionalismul sau dedicarea lor, fac viaţa comunităţii locale mai bună şi mai frumoasă, informează Agerpres.

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad a precizat că înscrierile continuă până pe data de 5 octombrie şi i-a încurajat pe locuitorii oraşului să vină cu propuneri.

„Am primit deja peste 600 de nominalizări pentru Gala Best of Sepsi! Întotdeauna am ştiut că în comunitatea noastră există o mulţime de oameni cu suflet mare, buni, amabili, serviabili, binevoitori , care îi inspiră pe ceilalţi, iar nominalizările pe care le-am primit acum îmi confirmă convingerea că ei sunt cei care fac comunitatea noastră puternică şi că merită să îi evidenţiem şi să îi recompensăm cu atenţia noastră. Haideţi, oameni din Sfântu Gheorghe, îi puteţi nominaliza pe cei mai buni din oraşul nostru până pe 5 octombrie, la adresa www.bestofsepsi.ro”, a scris primarul Antal Arpad pe pagina sa de Facebook.

Nominalizările pot fi făcute în următoarele nouă categorii: lucrători din domeniul alimentaţiei publice (vânzători, chelneri, ospătari, bucătari, barmani, ajutor în bucătărie etc); furnizori de servicii, (şofer de taxi, cosmeticiană, manichiuristă, coafeză, tâmplar, electrician, portar, maseur, etc); lucrători din domeniul sănătăţii (medici, medici de familie, stomatologi, asistenţi, infirmiere, fizioterapeuţi, farmacişti, medici veterinari etc); artişti şi profesionişti din domeniul creativ şi al comunicării (actori, păpuşari, regizori, coregrafi, artişti vizuali, sculptori, pictori, fotografi, muzicieni, jurnalişti, realizatori de emisiuni radio etc); pedagogi (educatoare de grădiniţă, învăţătoare, profesori, profesori universitari etc); sportivi şi antrenori care sunt modele de urmat; liderii bisericii, clerici, enoriaşi activi; persoane care lucrează pentru siguranţa oraşului (paramedici, pompieri, poliţişti, jandarmi, ambulanţieri etc); activişti, voluntari, lucrători sociali, oameni care mobilizează membrii comunităţii pentru a face fapte bune.

Cele mai nominalizate 5 persoane din fiecare categorie vor intra în cea de-a doua etapă, câştigătorii urmând să fie desemnaţi prin votul publicului. Procesul de votare va avea loc în perioada 12 octombrie – 2 noiembrie, pe aceeaşi platformă.

Gala Best of Sepsi, în care vor fi anunţaţi şi premiaţi câştigătorii, va avea loc pe data de 11 noiembrie, de la ora 18:00, în sala mare a Teatrului „Tamasi Aron” din Sfântu Gheorghe, iar la aceasta vor putea participa, pe bază de înscriere, aproximativ 200 de persoane din oraş.

Iniţiatorii proiectului au precizat că această gală nu vizează personalităţile locale, ci „simplii cetăţeni” care „prin bunătatea, grija şi cunoştinţele lor ajută comunitatea locală, făcând din Sfântu Gheorghe un loc mai frumos, mai locuibil şi mai primitor”.