Persoanele cu venituri mai mari, mai afectate de rolul IA, potrivit unui studiu/ Cât de mult afectează această tehnologie diferite locuri de muncă, de la inginerii de software la mecanici

Persoanele cu venituri mai mari, cum ar fi inginerii software și cercetătorii de date, sunt mai expuse impactului inteligenței artificiale decât lucrătorii cu salarii mai mici, potrivit celor mai recente cercetări privind tehnologia și piața muncii, scrie FT.

Aproape o cincime dintre angajați ar vedea cel puțin jumătate din sarcinile lor potențial afectate de progresele în domeniul învățării automate, potrivit unei analize a peste 900 de ocupații publicate joi în Science.

Lucrarea evidențiază incertitudinea cu privire la impactul AI asupra pieței muncii. FMI și-a exprimat săptămâna aceasta „îngrijorarea profundă” cu privire la faptul că IA generativă ar putea alimenta inegalitatea și ar putea perturba munca, inclusiv în industriile cu înaltă calificare.

„Expunerea [la IA] poate fi bună pentru lucrători sau poate fi rea pentru aceștia”, a declarat Daniel Rock, coautor al lucrării și profesor asistent de operațiuni, informații și decizii la Universitatea din Pennsylvania.

„În acest stadiu, ne este foarte greu să spunem care vor fi efectele pe termen lung asupra cererii de forță de muncă”, a adăugat el. „Dar măsura expunerii vă spune unde să căutați unde s-ar putea schimba lucrurile”.

Rock și colegii săi autori de la OpenAI, producătorul ChatGPT, și de la Centre for the Governance of AI, o organizație non-profit din Marea Britanie, au examinat 923 de ocupații dintr-o bază de date cu caracteristici ale muncii și ale lucrătorilor.

Ei au folosit oameni și un model de limbaj mare GPT-4 instruit pentru a analiza dacă tehnologia în evoluție rapidă ar putea reduce timpul necesar unei persoane pentru a finaliza o sarcină cu cel puțin jumătate, fără nicio reducere a calității.

Aceștia au ajuns la concluzia că 18,5 % dintre lucrători aveau locuri de muncă în care 50 % sau mai mult din sarcini erau expuse în acest mod, cu preponderență în cazul ocupațiilor cu salarii mai mari.

Printre locurile de muncă cele mai afectate s-au numărat inginerii blockchain, managerii de date clinice, specialiștii în relații publice și analiștii cantitativi financiari. Printre ocupațiile fără sarcini expuse s-au numărat mecanicii de motociclete, operatorii de stivuitori și pietrarii.

„Lucrătorii din domeniul cunoașterii procesează informații și vă puteți gândi că ceea ce fac aceste modele lingvistice mari este să ne turbo-încarce capacitatea de a procesa informațiile în diferite moduri”, a spus Rock.

Cercetarea se face ecoul unor constatări similare din alte părți. Profesioniștii din domeniul financiar din City of London ar fi cei mai afectați de aplicațiile de inteligență artificială, inclusiv recunoașterea imaginilor, modelarea limbajului, traducerea și recunoașterea vorbirii, potrivit unui studiu al guvernului britanic publicat în noiembrie privind impactul AI asupra pieței muncii.

Lucrarea din Science a fost un plus semnificativ, deoarece a estimat amploarea implicațiilor IA pentru diferite locuri de muncă, a declarat Sarah Bana, profesor asistent de științe ale managementului la Universitatea Chapman.

Cercetarea a sugerat că tehnologia va avea un impact diferit de cel al informatizării, care a afectat cel mai mult locurile de muncă mai puțin bine plătite, bazate pe sarcini cognitive de rutină.

„Sunt multe lucruri care trebuie să se întâmple pentru ca aceste estimări să se realizeze, după cum notează autorii, dar sugerează un impact foarte profund asupra modului în care facem ceea ce facem”, a declarat Bana, care nu a fost implicată în această cercetare, dar lucrează cu Rock la alte proiecte.

În timp ce studiul a oferit o „imagine de ansamblu interesantă a scenariilor ipotetice ale viitorului”, acesta a arătat că este nevoie de mai multe cercetări privind „nevoile și preocupările” angajaților, a declarat Mhairi Aitken, cercetător în domeniul eticii la Institutul Alan Turing din Marea Britanie.

„Este esențial ca studii precum acesta să fie completate de informații privind experiențele reale cu IA”, a declarat Aitken.