Performanță unică: Bernadette Szocs, în semifinalele Turneului Campionilor la tenis de masă – Are o medalie asigurată

Bernadette Szocs s-a calificat, vineri, în semifinalele Turneului Campionilor la tenis de masă (WTT Finals), competiție care se desfășoară la Fukuoka, în Japonia.

La a doua sa participare la WTT Finals, Bernadette a reușit vineri să se califice în semifinale, după ce a învins-o pe japoneza Satsuki Odo, scor 3-0 (14-12, 11-3, 11-5).

Odată cu calificarea în penultimul act al turneului din Japonia, Szocs are asigurată medalia de bronz. Vorbim de o performanță remarcabilă bifată în competiţia starurilor din tenisul de masă mondial, după ce la ediţia din 2023 s-a oprit în optimile de finală.

În semifinale, pentru eleva lui Ionuț Seni urmează duelul cu a doua favorită a competiției, chinezoaica Manyu Wang.

În acest moment, Bernie este sigură de câștigarea unui cec în valoare de $ 25,500 si de primirea a 525 de puncte în ierarhia de simplu.

