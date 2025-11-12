Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca / Sunt vizate documente legate de centura metropolitană / Primăria: ”Activitatea se desfășoară normal”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Procurorii DNA au descins miercuri la Primăria Cluj-Napoca. Departamentul Achiziții este vizat de controalele procurorilor anticorupție în contextul contractelor pentru centura metropolitană, anunță Monitorul de Cluj, informațiile fiind confirmate și de surse G4Media.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Procurorii verifică documentele pentru proiectul TR 35 care vizează centura metropolitană Cluj.

Deocamdată, Direcția Națională Anticorupție nu a publicat niciun comunicat cu privire la aceste aspecte.

„La solicitarea DNA Cluj, Primăria Cluj-Napoca în această dimineață a pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate în cadrul demersului DNA.

Activitatea primăriei se desfășoară normal și colaborează instituțional cu organele statului potrivit prevederilor legale”, a transmis Primăria Cluj-Napoca la solicitarea monitorulcj.ro.