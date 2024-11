Pep Guardiola exclude ideea plecării dacă Manchester City ar retrograda din cauza procesului cu Premier League: „75% dintre cluburile rivale ar vrea să fim retrogradați”

Pep Guardiola a declarat că va rămâne alături de Manchester City chiar dacă echipa va fi retrogradată din cauza presupuselor încălcări ale regulilor financiare. El a susținut, de asemenea, că 75% dintre cluburile rivale ar dori să vadă echipa retrogradată, potrivit BBC.

Titratul antrenor a semnat o prelungire de contract pe doi ani, care îl va menține la Manchester City până în 2026 (cu opțiunea de prelungire până în 2027).

Tehnicianul în vârstă de 53 de ani și-a asumat viitorul alături de club, deși nicio decizie legată de cele 115 acuzații ale Man City nu va fi anunțată până în primăvara anului viitor.

City neagă orice încălcare, însă sancțiunile, în cazul unui verdict de vinovăție, ar putea varia de la o amendă uriașă la deducerea punctelor sau chiar retrogradarea.

Guardiola a declarat cu 12 luni în urmă că ar continua să-i antreneze chiar și în League One dacă ar fi necesar. El a reiterat acest sentiment vineri, înaintea confruntării din Premier League cu Tottenham (meciul va avea loc sâmbătă de la 19:30).

„Am spus asta în urmă cu șase luni. Aveți interviurile mele,” a afirmat el.

„Am spus în urmă cu șase luni că dacă vom retrograda voi fi aici, iar anul următor vom urca în Premier League

Cu toate acestea, Guardiola a spus că nu problema prelungirii contractului îl stresa noaptea, ci repararea daunei provocate de patru înfrângeri consecutive – o premieră în cariera sa de antrenor.

PEP GUARDIOLA HAS LOST FOUR MATCHES IN A ROW FOR THE FIRST TIME IN HIS ENTIRE MANAGERIAL CAREER 🤯 pic.twitter.com/UrSGAGc0ay

— ESPN FC (@ESPNFC) November 9, 2024