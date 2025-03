Pensionarii italieni se refugiază în Albania: „O casă pe plajă costă 300 de euro pe lună și ieși la cină cu 15 euro” / Un control medical costă aici 30-40 de euro și nu există nici măcar liste de așteptare”

Carmine Iampietro, în vârstă de 75 de ani, este președintele Apia, asociația pensionarilor italieni din Albania. Locuiește la Durres de zece ani împreună cu soția sa și este punctul de referință pentru toți cei care doresc să își transfere domiciliul fiscal și reședința în Țara Vulturilor. După 48 de ani în care a lucrat la Novara ca mecanic de motociclete, a trecut marea pentru a se bucura de pensie. În 2015, și-a făcut bagajele și a pornit într-o călătorie dus-întors spre Albania la bordul camionetei sale, relatează Corriere della Sera.

„Motivul nu este doar economic, ci și pentru că te simți în siguranță, nu există infracțiuni mărunte și te poți plimba seara fără teama de a fi jefuit. În Albania există certitudinea pedepsei și nu există reduceri pentru cei care comit o infracțiune. Iar acest lucru, pentru o persoană în vârstă, este o garanție de liniște și seninătate. Și, apoi, se adaugă plaje frumoase, un popor primitor și costul de trai categoric scăzut. Aseară am fost cu prietenii să mâncăm kid și am cheltuit doar 15 euro fiecare pentru o cină completă. Ceva de neconceput în țara noastră!”, spune italianul.

Pensionarii italieni din Albania în ultimii trei ani au crescut exponențial.

„Ei provin din toate regiunile și există, de asemenea, o bună reprezentare din Puglia, care este la doar o jumătate de oră de zbor. Înainte de 2021 eram aproximativ 300 astăzi, conform ultimelor date de la Aire, registrul italienilor care trăiesc în străinătate, odată cu aprobarea legii care permite cetățenilor europeni care se mută să trăiască în Albania să fie total scutiți de impozitul pe pensie, suntem aproape 3.000. Ne cunoaștem aproape toți, suntem o comunitate mereu gata să se ajute reciproc. În fiecare miercuri ne întâlnim în direct pe canalul nostru de youtube pentru a discuta tot felul de subiecte. Aici, în Durrës, punctul nostru de întâlnire este barul-restaurant „Te Xhabarka”, unde organizăm prânzuri sau cine fericite;

Carmine Iampietro a deschis calea.

”A trebuit să mă lupt mai bine de un an cu INPS (n.r. serviciul social italian de finanțe și pensii) din Novara, dar în cele din urmă am reușit. Și astfel am creat asociația și am luptat pentru ca toți pensionarii italieni să poată obține un permis de ședere fără a trebui neapărat să-și cumpere o casă sau să-și găsească un loc de muncă’.

Avantajul fiscal pentru pensii este, prin urmare, adevăratul motiv al sosirii atâtor pensionari în Albania.

„În practică, dacă în Italia 1.500 de euro brut devin 1.150 de euro net, aici 1.500 de euro rămân curați. Și nu vin doar cei cu venituri mici”, subliniază Iampietro, „sunt mulți pensionari bogați cu peste 50.000 de euro pe an”.

Inflația a lovit și țara din Peninsula Balcanică, dar prețurile sunt încă mai mici decât în Italia. Carmine a cumpărat o casă în Durrës în 2013, la o aruncătură de băț de mare, pe o plajă lungă de aproximativ 8 kilometri, care „amintește puțin de coasta Românei”, spune el. „Pentru cei care vor să cumpere un apartament într-o zonă rezidențială astăzi, prețurile sunt între 1.100 și 1.300 de euro pe metru pătrat, când am cumpărat eu era chiar jumătate. Chiriile sunt, de asemenea, accesibile și sunt în jur de 300 de euro pe lună, la fel și utilitățile, care totalizează în jur de 100 de euro pe lună, incluzând curent, gaz, wifi, apă etc.„.

Prin urmare, cu ceea ce economisesc din impozite, pensionarii italieni din Albania își pot permite o calitate a vieții mai mult decât decentă. De asemenea, în ceea ce privește asistența medicală. Asistența medicală publică din Albania este încă sub standardele europene, astfel încât este mai bine să vă bazați pe asistența medicală privată „cu servicii excelente”.

Apia are un acord cu o clinică din Tirana unde lucrează mulți medici italieni, care profesează în ambele țări.

”Pentru un examen de specialitate, care în Italia costă în medie 150 de euro, în Albania este nevoie de 30-40 de euro și nu există nici măcar liste de așteptare!”, spune italianul.