Paul Schrader, scenaristul filmului „Taxi Driver” şi regizorul „American Gigolo”, acuzat de agresiune sexuală asupra asistentei personale

Paul Schrader, scenaristul filmului „Taxi Driver” şi regizorul filmului „American Gigolo”, a fost acuzat că şi-a agresat sexual fosta asistentă personală, că a concediat-o atunci când aceasta nu a cedat avansurilor şi că a renunţat la o înţelegere care trebuia să păstreze confidenţialitatea acuzaţiilor, transmite News.ro.

Fosta asistentă, identificată în documentele judiciare drept Jane Doe, l-a dat în judecată joi pe regizor şi compania sa de producţie. Ea solicită unui judecător să dispună punerea în aplicare a acordului, după ce Schrader a declarat că nu îl poate respecta. Termenii, inclusiv o plată în bani, nu au fost dezvăluiţi, scrie The Guardian.

„Aceasta este o chestiune deschisă şi închisă de aplicare a acordului”, a scris avocatul lui Doe, Gregory Chiarello, în documentele judiciare care însoţesc cererea de încălcare a contractului.

Avocatul lui Schrader, Philip J Kessler, a considerat procesul „disperat, oportunist şi frivol” şi a afirmat că multe dintre afirmaţiile din acesta sunt false sau induc în eroare.

„Negăm categoric că ar fi existat vreodată o relaţie sexuală de orice fel între dl Schrader şi fosta sa asistentă şi negăm că dl Schrader ar fi încercat vreodată să aibă o relaţie sexuală de orice fel cu fosta sa asistentă”, a declarat Kessler.

Procesul, intentat la un tribunal din New York, a scos la iveală acuzaţii pe care înţelegerea confidenţială dintre Doe, în vârstă de 26 de ani, şi Schrader, în vârstă de 78 de ani, a fost menită să le ţină secrete.

Printre acestea se numără afirmaţia sa că regizorul a atras-o în camera sa de hotel, a prins-o de braţe şi a sărutat-o împotriva voinţei sale anul trecut, în timp ce îşi promovau filmul „Oh, Canada”, la festivalul de film de la Cannes.

Două zile mai târziu, se spune în documente, Schrader a sunat-o pe Doe în mod repetat şi i-a trimis mesaje text furioase în care pretindea că este „pe moarte” şi nu îşi poate face bagajele. Când Doe a venit să îl ajute, Schrader s-a expus gol în timp ce deschidea uşa camerei de hotel purtând doar un halat de baie deschis.

Doe susţine că Schrader a concediat-o în septembrie anul trecut, după ce ea i-a respins din nou avansurile. La scurt timp după aceea, se arată în documentele judiciare, el i-a trimis un e-mail în care îşi exprima teama că a devenit „un Harvey Weinstein” în mintea ei. Weinstein, mogulul de film condamnat pentru viol în Los Angeles în 2022 şi care aşteaptă un nou proces în 15 aprilie în cazul său de viol din New York.

Potrivit acţiunii în judecată, Schrader a fost de acord cu înţelegerea la 5 februarie, dar s-a răzgândit după o boală şi o „căutare sufletească”. În martie, Schrader a transmis prin intermediul avocaţilor săi că „nu poate trăi cu înţelegerea”. Kessler a contestat această afirmaţie.

Doe a lucrat pentru Schrader din 2021 până în 2024. În acest timp, a spus Kessler, ea a postat pe social media despre cât de mult îşi iubea slujba şi s-a referit la Schrader ca la un mentor extraordinar şi „omul meu”.

Schrader a devenit celebru prin colaborările sale cu regizorul Martin Scorsese, începând cu „Taxi Driver” în 1976. Replica emblematică a lui Robert De Niro, „You talkin’ to me?” (Vorbeşti cu mine?), a rămas întipărită în lexicon şi se numără printre cele mai bune citate din toate timpurile din filme ale American Film Institute.

Paul Schrader a fost co-scenarist la drama lui Scorsese din 1980 „Raging Bull”, în care joacă şi De Niro, şi a scris epopeea religioasă din 1988 „The Last Temptation of Christ” şi drama paramedicală din 1999 „Bringing Out the Dead”.

De asemenea, a regizat 23 dintre propriile sale filme, inclusiv „American Gigolo” din 1980, pe care l-a şi scris. A primit singura sa nominalizare la Oscar pentru că a scris „First Reformed”, un thriller din 2017 despre un preot dintr-un orăşel pe care l-a şi regizat.