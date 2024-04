UPDATE Șapte morți în urma unui cutremur violent în Taiwan, cel mai puternic din ultimii 25 de ani

Bilanțul cutremurului puternic care a lovit miercuri Taiwanul a crescut la 7 morți și 736 de răniți, a anunțat agenția națională de stingere a incendiilor, citată de agenția AFP

Toate decesele au avut loc în regiunea Hualien, o zonă muntoasă de pe coasta de est a Taiwanului, aproape de epicentrul cutremurului cu magnitudinea de 7,4 grade.

Trei dintre victime au murit pe un traseu de drumeție.

Un bilanț anterior estima numărul răniților la peste 50.

🚨BREAKING: 7.5 magnitude earthquake in Taiwan #earthquake

The shaking was so bad that people commuting to work stopped.pic.twitter.com/jNgUZm9pMl — AJ Huber (@Huberton) April 3, 2024

🚨Terrifying scene on the Taipei Metro during the Taiwan earthquake. #earthquakepic.twitter.com/XUmhVPb7tU — AJ Huber (@Huberton) April 3, 2024

Dashboard cam catches 7.5 magnitude earthquake on a highway in Taiwan just now 😳 pic.twitter.com/at4gzZEov3 — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) April 3, 2024

Cutremurul submarin, cu magnitudinea de 7,4 potrivit Serviciului seismologic american (USGS), a avut loc cu puțin timp înainte de ora 00:00 GMT și a declanșat alerte de tsunami în Taiwan, Japonia și Filipine. Ulterior, Japonia și-a redus alerta la o simplă avertizare.

Magnitudinea cutremurului submarin a fost estimată la 7,5 de către Agenția Meteorologică din Japonia (JMA), la 7,4 de către US Geological Survey (USGS) și la 7,2 de către Agenția Meteorologică din Taiwan (CWA).

Acesta s-a produs cu puțin timp înainte de ora 00:00 GMT, potrivit acestor agenții, și a fost urmat de mai multe replici. Epicentrul său a fost detectat în apele puțin adânci din largul coastei de est a Taiwanului.

Reglementările stricte privind construcțiile și o bună pregătire pentru dezastre au împiedicat o catastrofă majoră pentru insulă, care este lovită în mod regulat de cutremure.

La Hualien, „două clădiri s-au prăbușit”, prinzând oamenii sub dărâmături, a declarat un responsabil al pompierilor din acest port de aproape 100.000 de locuitori, situat la poalele unui lanț de munți și defileuri.

Fotografii publicate de Agenția Centrală de Presă (CNA) au arătat o clădire roșie de șapte etaje din oraș, parțial prăbușită, înclinată la aproximativ 60 de grade.

A magnitude-7.3 earthquake hit the waters off Hualien County, #Taiwan region, at 7:58 a.m. on Wednesday. Videos showing the horrible destructions caused by the earthquake.👇 pic.twitter.com/pEVRAYlS9Q — Li Jingjing 李菁菁 (@Jingjing_Li) April 3, 2024

Cutremurul a declanșat inițial avertismente de tsunami în Taiwan, în insulele din sud-vestul Japoniei și în mai multe provincii din Filipine, unde oamenilor care locuiesc în zonele de coastă li s-a cerut să se mute în zone mai înalte.

Autoritățile japoneze și filipineze și-au anulat în cele din urmă avertizările, iar Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific, un observator regional cu sediul în Hawaii (SUA), a anunțat în jurul orei 02:00 GMT că „amenințarea de tsunami a trecut în mare parte”, făcând totodată apel la locuitorii din regiunile de coastă să rămână prudenți.

Aeroportul din Naha, cel mai mare aeroport de pe insula japoneză Okinawa, a suspendat temporar traficul aerian, iar zborurile către această destinație au fost deviate. Cu toate acestea, suspendarea pentru zborurile de plecare a fost ridicată ulterior.

„Cutremurul este aproape de coastă și este puțin adânc. A fost resimțit în Taiwan și în insulele învecinate… Este cel mai puternic din ultimii 25 de ani, de la cutremurul din 1999”, a declarat presei Wu Chien-fu, directorul Centrului seismologic din Taipei, Wu Chien-fu.

Un cutremur cu magnitudinea 7,6 a ucis 2.400 de persoane în septembrie 1999, cel mai grav dezastru din istoria modernă a Taiwanului.

Cutremurul, resimțit în China

De cealaltă parte a strâmtorii Formosa, locuitorii din provincia Fujian din estul Chinei și din alte regiuni au raportat pe rețelele de socializare că au simțit, de asemenea, cutremure puternice.

China, care consideră că Taiwanul face parte din teritoriul său, a declarat că observă cutremurul „cu mare atenție” și că este „pregătită să ofere ajutor celor afectați”, potrivit agenției naționale de presă China Nouă.

Unele fabrici ale Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), cel mai mare producător de cipuri din lume, au fost închise pentru scurt timp, a declarat pentru AFP un oficial al companiei.

Situate la granița mai multor plăci tectonice, Taiwan și Japonia sunt frecvent afectate de cutremure.

În Japonia, dezastrul de la Fukushima (nord-est) din martie 2011, soldat cu aproximativ 20.000 de morți sau dispăruți, este încă proaspăt în memoria tuturor.

Un cutremur submarin cu magnitudinea 9,0 a declanșat un tsunami gigantic pe coasta de nord-est a țării, care a dus, de asemenea, la accidentul nuclear de la Fukushima Daiichi, cel mai grav de la accidentul de la Cernobîl din 1986.

Peninsula Noto, în centrul Japoniei, a suferit, de asemenea, un cutremur cu magnitudinea 7,5 la 1 ianuarie, care a provocat moartea a peste 240 de persoane, în principal din cauza prăbușirii a numeroase case vechi din lemn.