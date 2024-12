Patricia Țig, eliminată de la WTA Angers de o campioană olimpică

Jucătoarea română de tenis Patricia Ţig a fost învinsă de elveţianca Belinda Bencic cu 6-4, 6-1, luni seara, în prima rundă a turneului WTA 125 de la Angers (Franţa), dotat cu premii totale de 100.000 de euro.

Ţig (30 ani, 243 WTA), venită din calificări, s-a înclinat după o oră şi 21 de minute.

Bencic, campioană olimpică la Tokyo în 2021 (27 ani, 913 WTA), revenită recent pe teren după ce a născut, a reuşit 5 aşi, dar a şi comis 4 duble greşeli.

Ultimul punct al partidei dintre Patricia Țig și Belinda Bencic

Belinda Bencic just won her opening match in Angers ❤️ pic.twitter.com/CYR7Qw47pU

— Simon (@BelleBienne) December 2, 2024