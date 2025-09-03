Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului: Pentru a fi credibili în calitate de creștini, trebuie să sărbătorim Învierea Mântuitorului în aceeași zi / Este datoria noastră să evităm noi diviziuni

Patriarhul ecumenic al Constantinopolului s-a arătat în favoarea unificării datei la care ortodocșii și catolicii sărbătoresc Paștele. Într-un interviu acordat Vatican News, Bartolomeu I a spus că ”nu este treaba noastră să judecăm ce s-a întâmplat, dar înțelegem că, pentru a fi credibili în calitate de creștini, trebuie să sărbătorim Învierea Mântuitorului în aceeași zi”. El a adăugat că, împreună cu fostul Papă Francisc a început o colaborare pe această temă, pe care o va continua și cu actualul șef al Bisericii Catolice.

El a fost întrebat de Vatican News de ce, la atâtea secole de la Conciliul de la Niceea, încă nu este posibil ca toți creștinii să sărbătorească Paștele în aceeași zi, în aceeași duminică.

”La Niceea, s-a decis că este important să fie mărturisiți Învierea lui Hristos în aceeași zi în întreaga lume cunoscută. Din păcate, circumstanțele istorice au împiedicat respectarea îndrumărilor Conciliului.

Nu este treaba noastră să judecăm ce s-a întâmplat, dar înțelegem că, pentru a fi credibili ca și creștini, trebuie să sărbătorim Învierea Mântuitorului în aceeași zi.

Împreună cu regretatul Papă Francisc, am însărcinat un comitet care să studieze această problemă. A început un dialog. Cu toate acestea, există sensibilități diferite între Biserici.

De asemenea, este datoria noastră să evităm noi diviziuni. Pentru Biserica Ortodoxă, ceea ce a fost stabilit de un Conciliu Ecumenic nu poate fi modificat decât de un alt Conciliu Ecumenic.

Totuși, suntem cu toții deschiși să ascultăm Duhul Sfânt, care, credem noi, ne-a arătat clar anul acesta cât de esențială este unificarea datei Paștelui.

Într-adevăr, anul acesta, toți creștinii au putut sărbători Paștele în aceeași zi. Paștele a marcat și ultima apariție publică a Papei Francisc – ultima sa îmbrățișare cu credincioșii. Ce amintiri aveți despre Papa Francisc și cum credeți că a contribuit la dialogul ecumenic?

Papa Francisc – odihnească-se în pace – nu a fost doar Episcopul Romei, așa cum îi plăcea să se numească. A fost și un frate, unit cu noi în preocuparea pentru marile provocări ale umanității și într-o profundă pasiune pentru unitatea lumii creștine.

Din ziua alegerii sale, ne-am simțit îndemnați să fim prezenți la inaugurarea sa – ceva fără precedent în istorie pentru un Patriarh Ecumenic” a spus Bartolomeu.

În același interviu, el a vorbit despre războiul din Ucraina și despre cel din Gaza. Bartolomeu a numit invazia Ucrainei de către Rusia ”un război fratricid, un scandal pentru lumea creștină și în special pentru Biserica Ortodoxă”.

”Există Gaza și întregul Orient Mijlociu, unde interese care au puțin de-a face cu nevoile reale ale oamenilor împing lucrurile, dar nu spre o pace justă” a adăugat el.

Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului a fost un susținător constant al apropierii dintre cele două biserici creștine majore, încă din perioada Papei Benedict.

Totodată a fost primul patriarh ortodox care a asistat la inaugurarea unui pontificat (cel al Papei Francisc), întrerupând o cutumă de 1.000 de ani.

Bartolomeu I este, din 2 noiembrie 1991, cel de-al 270-lea patriarh ecumenic al Patriarhiei de Constantinopol. Poartă titlul de „arhiepiscop de Constantinopol” și este considerat succesorul Sfântului Apostol Andrei, „primul între egalii săi” în raport cu conducătorii Bisericilor Ortodoxe.