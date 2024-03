Patologiile neurologice, principala cauză a problemelor de sănătate la nivel mondial

Bolile care afectează sistemul nervos, cum ar fi demența de tip Alzheimer, migrenele sau consecințele unui accident vascular cerebral, reprezintă în prezent principala cauză a problemelor de sănătate la nivel mondial, potrivit unui vast studiu publicat vineri, 15 martie, scrie Le Figaro.

Potrivit studiului, publicat în revista Lancet Neurology, patologiile cardiovasculare au fost devansate de patologiile neurologice în rândul bolilor care provoacă cele mai multe probleme de sănătate persoanelor în viață.

În 2021, 43% din populația mondială – adică 3,4 miliarde de persoane – era afectată de o tulburare neurologică, potrivit acestui studiu realizat de sute de cercetători sub egida Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), un organism de referință pentru statisticile de sănătate. Acest nivel ar fi mult mai ridicat decât estimările actuale și ar însemna că aceste tulburări au crescut cu mai mult de jumătate din 1990. Cercetătorii consideră că aceasta este una dintre consecințele îmbătrânirii populației, mai ales că marea majoritate a tulburărilor neurologice nu pot fi vindecate și, prin urmare, pot dura ani de zile până la moarte.

Accidentul vascular cerebral provoacă de departe cele mai multe dizabilități și probleme de sănătate. Potrivit studiului, accidentele vasculare cerebrale au costat întreaga populație mondială 160 de milioane de ani de viață sănătoasă. Urmează encefalopatia neonatală, o formă de patologie care, așa cum îi spune și numele, afectează un copil la naștere, demența de tip Alzheimer și apoi consecințele neurologice ale diabetului. Urmează meningita și epilepsia. În ceea ce privește sechelele neurologice ale Covidului, care este una dintre componentele Covidului de lungă durată, aceasta se află pe locul 20.

În ceea ce privește mortalitatea, problemele neurologice au ucis peste unsprezece milioane de persoane în 2021, potrivit studiului. Această cifră este încă sub cea a bolilor cardiovasculare – 19,8 milioane.