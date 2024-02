Pasionații de rave din Marea Britanie iubesc cu ieșitul în club pe timp de zi/ „Poți ajunge acasă pentru știrile de la ora 10″

Pe măsură ce generația rave ajunge la 50 de ani, evenimentul de club Day Fever se bucură un mare succes la debutul din Londra după succesul din Sheffield, transmite The Guardian.

O mulțime de oameni se înghesuie pe ringul de dans, cu brațele și picioarele mișcându-se sălbatic în ritmul muzicii. Ținutele sclipitoare strălucesc în luminile intermitente ale clubului, părul se învârte, capetele se înclină unul în altul, străduindu-se să se audă pe lângă DJ.

O femeie cară un rând de băuturi de la bar către grupul ei de prieteni, iar aceștia ovaționează la sosirea ei. Este o seară clasică de club în West End. Doar că nu este, pentru că este ora 15:00.

„Am avut ideea de a ieși după-amiaza, un fel de clubbing tradițional, așa cum îi spun eu”, a declarat unul dintre fondatorii Day Fever, regizorul Jonny Owen. Acesta i-a recrutat pe actorul Vicky McClure, din Line of Duty, și pe Jon McClure, solistul trupei Reverend and The Makers, precum și pe alți câțiva prieteni, pentru a organiza această seară la Sheffield City Hall.

„Ne-am gândit să facem o încercare și să vedem cum merge. Nu aveam nicio idee care va fi reacția. Am scos biletele la vânzare și s-au dus în 48 de ore. Așa că ne-am zis: „Ah, e interesant”. Dar ne-am gândit cu adevărat că ar fi putut fi o întâmplare, pentru că era Crăciunul.”

Așa că au mai încercat o dată, iar biletele s-au vândut „imediat”. Încurajați de succesul din Sheffield, echipa a adus evenimentul, numit Day Fever, pentru prima dată la Londra, sâmbătă, 10 februarie, pentru prima dată. Nu este primul eveniment de club care se termină mai devreme – vine după ce DJ Annie Mac a lansat o noapte de club, Before Midnight, care se termină la miezul nopții – dar ora la care se dă startul la ora 20:00 a avut un succes copleșitor.

O parte a atracției constă în faptul că biletele sunt „foarte ieftine”, după cum spune Owen – cu un preț de 15 lire sterline în Londra („Ni s-a spus că, dacă cerem zece lire aici, oamenii vor crede că e ceva în neregulă cu asta”, a spus Vicky McClure) și 10 lire sterline în alte orașe.

„Știm că este o muncă grea în acest moment. Este doar zece lire să vii aici, să dansezi și să te simți bine. Și asta este foarte important pentru noi”, a spus Owen.

Iar echipa a reușit acest lucru. Evenimentul are aerul unei nunți deosebit de bune, cu oameni de vârste diferite și în care toată lumea este în formă maximă. Aproape nimeni nu are telefonul în mână. Oamenii se bucură de muzică.

La Outernet, pe Charing Cross Road din Londra, trio-ul a avut un set de DJ și a fost acompaniat de muzicianul Tony McGuiness, fratele comediantului și prezentatorului Paddy – care l-a sunat în timpul evenimentului de la emisiunea sa radiofonică de zi de la BBC.

Pariorii stăteau la coadă afară și, imediat ce au intrat, au intrat fără ezitare pe ringul de dans. Londra a fost cea mai bună de până acum, au spus organizatorii, ceea ce a fost o surpriză – ei credeau că londonezii vor fi prea reci pentru a se lăsa purtați de val și a se bucura de acest concept. Planul este de a face din acest eveniment un eveniment lunar în capitală și în toate orașele din Marea Britanie.

O tendință asemănătoare se observă și la tinerii americani, care încep să facă din ora 21:00 noua lor oră de culcare. Aceștia susțin că se simt bine când preiau controlul asupra rutinei lor de culcare, chiar dacă asta înseamnă refuzul unei cine târzii.