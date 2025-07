Parchetul antiterorist din Franța cere trimiterea în judecată a 6 persoane pentru atentatul comis în 1982 la Paris, în cartierul evreiesc

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Parchetul francez antiterorist (Pnat) a anunţat miercuri că a cerut trimiterea în judecată a şase persoane, între care norvegianul de origine palestiniană Abu Zayed, în cadrul anchetei privind un atac soldat cu moartea a şase persoane, comis în 1982 în cartierul evreiesc istoric Marais din Paris, informează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pnat solicită un proces în faţa curţii speciale cu juri pentru Abu Zayed, în vârstă de 66 de ani, suspectat că ar fi fost unul dintre autorii atacului şi deţinut în Franţa de la sfârşitul anului 2020, precum şi pentru H.T., în vârstă de 65 de ani, pus sub acuzare în aprilie sub suspiciunea că a ascuns arme la momentul respectiv, şi aflat în prezent în libertate sub control judiciar.

Procurorii au solicitat un proces şi pentru alte patru persoane care fac obiectul unui mandat de arestare şi se află în Cisiordania, Iordania şi Kuweit.

Atacul, cunoscut în Franţa sub numele de atentatul din Rue des Rosiers, a avut loc pe 9 august 1982. Şase persoane au fost ucise şi 22 rănite în explozia unei grenade la restaurantul Jo Goldenberg, urmată de un atac armat în cartierul Marais din centrul Parisului, comis de un grup de comando format din trei până la cinci bărbaţi.

Atentatul a fost atribuit Consiliului Revoluţionar Fatah (Fatah-RC) al lui Abu Nidal, un grup palestinian desprins din Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OEP).

Abu Zayed, al cărui nume complet este Walid Abdulrahman Abu Zayed, este principalul suspect. Acesta este judecat pentru crimă şi tentativă de omor, dar neagă acuzaţiile.

Extrădat din Norvegia la sfârşitul anului 2020 şi închis în Franţa, el este „desemnat în mod expres ca autor de asasinate şi tentative de asasinat, în mod constant, timp de aproape 14 ani de mai mulţi martori”, chiar dacă a fost scos din cauză de alţi doi bărbaţi, menţionează Pnat în documentele sale la care AFP a avut acces.

În ceea ce-l priveşte pe H. T., evaluările experţilor au evidenţiat „asemănarea perfectă” dintre armele şi muniţiile găsite la faţa locului şi în Bois de Boulogne, la vest de Paris, şi cele confiscate „în timpul atacurilor atribuite oficial acestei grupări teroriste (Fatah-CR, n.ed.AFP) la Londra, Roma, Atena şi Bruxelles”, a explicat procuratura.

Atentatul din 1982 a „reflectat fără îndoială o dorinţă de a răspândi teroarea”, după cum „o demonstrează hotărârea comandoului de a face cât mai multe victime într-un loc turistic cunoscut ca frecventat de comunitatea evreiască franceză şi internaţională”, conform Pnat.

Avocaţii inculpaţilor, contactaţi de AFP, nu au făcut imediat comentarii.

„Sunt sentimente mixte astăzi pentru părţile civile, între imensa uşurare de a şti că Republica nu şi-a abandonat victimele, în pofida trecerii anilor, a rătăcirilor sistemului judiciar şi politic, şi regretul de a vedea că se profilează un proces incomplet, cu mai mulţi inculpaţi refugiaţi în străinătate”, a reacţionat pentru AFP Romain Boulet, avocat al apropiaţilor victimelor.