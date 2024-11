Organizatorii curselor de ciclism propun introducerea unei mașini de siguranță, pe modelul celei din Formula 1

În cadrul adunării generale care a avut loc vineri în Italia, organizatorii curselor de ciclism au prezentat o serie de soluții pentru a contribui la îmbunătățirea siguranței, actuala lor prioritate. Printre acestea se numără posibilitatea de a folosi o mașină de siguranță, așa cum există în Formula 1, pentru a garanta desfășurarea curselor cât mai bine până la final, transmite L’Equipe.

În timp ce profesioniștii se întorc încet cu încet la antrenamente, sezonul 2025 se apropie cu pași rapizi, iar Asociația Internațională a Organizatorilor de Curse Cicliste (AIOCC) și-a ținut adunarea generală vinerea aceasta la Riva del Garda (Italia).

Aproape o sută de membri au participat la eveniment, majoritatea la fața locului, iar o mică parte online, cu o singură prioritate: siguranța.

„Pentru toți organizatorii, siguranța va continua să fie o prioritate fundamentală în 2025 și după”, a explicat Christian Prudhomme, directorul Turului Franței și președintele AIOCC.

„Dincolo de comportamentul sportivilor și de munca organizatorilor, este absolut necesar să se reducă viteza prin măsuri adecvate: cicliștii merg prea repede! Cu cât merg mai repede, cu atât riscul este mai mare și se pun mai mult în pericol pe ei înșiși și pe ceilalți”, a conchis acesta.

Decizii vor fi luate săptămâna viitoare

Propunerile concrete vor fi discutate săptămâna viitoare la seminarul World Tour de la Nisa, unde se vor reuni toate familiile ciclismului (organizatori, echipe, Uniunea Ciclistă Internațională) și abia în cadrul acestei reuniuni vor fi adoptate sau nu anumite măsuri.

Însă, într-un interviu acordat Rai, Renzo Oldani, organizatorul în special al Trois Vallées Varesines, a avansat o idee pentru a se asigura că întrecerile vor avea loc, lucru care nu s-a întâmplat în cursa sa din 2024, care a fost oprită din cauza vremii nefavorabile.

Italianul a avansat posibilitatea introducerii unei mașini de siguranță, asemănătoare cu cea utilizată în Formula 1, pentru ca întrecerile să se poată desfășura până la capăt.

Temporar sau până la final? Și ce ar trebui făcut atunci când există evadări sau cei care au abandonat? Toate acestea vor fi discutate săptămâna viitoare înainte, poate, de a fi adoptate.

