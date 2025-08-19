Organizația Human Rights Watch denunţă violenţa poliţiei din timpul manifestaţiilor anti-Trump de la Los Angeles

Forţele de ordine au făcut un uz ‘excesiv’ de forţă şi au ‘brutalizat’ deliberat manifestanţi şi jurnalişti la Los Angeles în timpul manifestaţiilor din iunie împotriva politicii anti-imigraţie a preşedintelui Donald Trump, a denunţat luni ONG-ul Human Rights Watch, conform agenției de știri AFP.

„Forţele de ordine au răspuns manifestaţiilor care s-au desfăşurat între 6 şi 14 iunie 2025 împotriva raidurilor vizând imigranţii din California” folosind o „forţă excesivă şi demonstrând o brutalitate deliberată”, a transmis HRW într-un comunicat, transmite Agerpres.

„Poliţiştii au tras cu gaze lacrimogene, bile cu piper, gloanţe din spumă tare şi grenade asurzitoare direct asupra manifestanţilor, jurnaliştilor şi altor observatori, adesea de la distanţă mică şi frecvent fără a fi fost provocaţi”, a detaliat ONG-ul, care vorbeşte despre „zeci de oameni” răniţi.

Mişcarea de protest a izbucnit ca reacţie la o serie de arestări în rândul imigranţilor, consideraţi a fi în situaţie neregulamentară de către autorităţi, în acest oraş cu o populaţie puternic latino-americană.

„Raidurile generalizate împotriva imigranţilor au terorizat comunităţile din Los Angeles şi au determinat mii de oameni să iasă în stradă pentru a protesta”, a amintit Ida Sawyer de la HRW, citată în comunicat. Potrivit acesteia, „răspunsul agresiv” al autorităţilor a fost de „a reprima violent dreptul publicului de a-şi exprima indignarea şi al mass-media de a informa în siguranţă”.

Conform HRW, şeful poliţiei din Los Angeles, Jim McDonnell, a dat asigurări la sfârşitul lunii iunie că serviciile sale vor efectua o „evaluare completă” şi vor lua măsuri împotriva oricărui poliţist care nu a „respectat” standardele stabilite.

În mare parte paşnice, manifestaţiile au fost totuşi marcate de violenţe uneori spectaculoase, cu maşini incendiate, jafuri de magazine, focuri de artificii sau blocarea unei mari autostrăzi.

Preşedintele Donald Trump a desfăşurat Garda Naţională, într-o confruntare cu guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom.

În unul dintre zecile de cazuri documentate de HRW, un poliţist a tras asupra a trei persoane de la o distanţă foarte mică şi ar fi spus: „Te voi împuşca pentru că mă împiedici să mă concentrez”.

Printre rănile înregistrate se numără fracturi, comoţii cerebrale, un deget amputat şi leziuni oculare grave.

Departamentul şerifului din Los Angeles a dat asigurări într-un comunicat că „nu desfăşoară” mijloace dure „în mod nediscriminatoriu”.

„Aceste mijloace sunt utilizate numai când toate eforturile de detensionare au fost epuizate”, a adăugat acesta.

El a precizat că, de fiecare dată când se foloseşte forţa, „se efectuează un examen amănunţit, corect şi obiectiv”, cu analiza probelor şi a imaginilor video pentru a determina „dacă măsurile luate au fost obiectiv rezonabile şi pe deplin conforme” cu regulile.

Un fotograf de la AFP a fost lovit în faţă de o bilă de cauciuc trasă de forţele de ordine. Cel puţin alţi trei jurnalişti au fost de asemenea răniţi.