Organizația ”Eurasia” a mogulului fugar Ilan Șor ar putea fi declarată organizație extremistă. Cererea serviciului secret moldovean, în instanță

La Chișinău a început procesul judiciar cu privire la recunoașterea asociației rusești „Eurasia” drept organizație extremistă. Autoritățile spun că, prin intermediul acesteia, oligarhul fugar Ilan Șor coordonează „proiecte de influență subversivă” contra Moldovei, scrie Radio Europa Liberă, citată de Rador.

Dosarul numit „Serviciul de Informații și Securitate (SIS) contra organizației «Eurasia»” se află pe rolul Curții de Apel Centru. Cererea SIS a fost înregistrată în instanță pe 25 iulie. Prima ședință de judecată, programată pentru 6 octombrie, a fost amânată, din motive care nu au fost făcute publice.

Purtătoarea de cuvânt a Curții de Apel, Adela Roșca, a spus Europei Libere că acest dosar va fi examinat cu ușile închise. Rezultatul ședinței nu a fost, deocamdată, afișat pe site-ul instanței. Legea spune că cererile de acest tip se soluționează în cel mult două luni la Curtea de Apel și în maximum 15 zile, la Curtea Supremă de Justiție.

Cazul a fost comentat de președinta consiliului coordonator al „Eurasiei”, deputata dumei de stat din Rusia, Aliona Arșinova. Ea a declarat pentru agenția de presă de stat „RIA-Novosti” că procesul a început cu abateri, pe motiv că nu a primit documentele traduse în limba rusă.

Arșinova insistă că organizația desfășoară în R. Moldova „acțiuni umanitare”: ajută fermierii, susține pensionarii și organizează călătorii pentru tineri, în care aceștia fac schimb de experiență cu alți participanți din țările Eurasiei.

Vizată în raportul SIS privind imixtiunea în alegeri

SIS nu a anunțat public despre adresarea sa în instanță, dar „Eurasia” este vizată într-un raport publicat de SIS despre „imixtiunea externă în procesele electorale din R. Moldova” din 2024.Potrivit documentului, organizația a fost creată în aprilie 2024, iar fondatoarea și directoarea ei este fosta contabilă a Partidului Șor (declarat neconstituțional în 2023), Nelli Parutenco. Ilan Șor este membru al consiliului coordonator, condus de Aliona Arșinova.

Sub paravanul „Eurasia” au fost organizate deplasări ale tinerilor moldoveni la Moscova, unde aceștia au participat la „instruiri în domeniul social-politic, al tehnologiilor electorale, inclusiv al tehnicilor de destabilizare”. O parte dintre ei au fost selectaţi pentru a fi pregătiți ca provocatori la proteste, în tabere desfășurate în Bosnia și Herțegovina.

De asemenea, în august-septembrie 2024, „Eurasia” a organizat călătorii la Moscova pentru circa 500 de preoți și enoriași ai Bisericii Ortodoxe din Moldova (parte a Patriarhiei Ruse), unde erau convinși să se implice „în influențarea” alegerilor prezidențiale și a referendumului din R. Moldova.

Pe 14 septembrie 2024, Statele Unite ale Americii au sancționat „Eurasia” pentru tentative de destabilizare a situației socio-politice din R. Moldova în ajunul alegerilor prezidențiale.

Ce înseamnă activitate extremistă

Legea pentru contracararea activității extremiste spune că o organizație necomercială, un cultul religios, o instituție de presă, o persoană sau o organizație neînregistrată, inclusiv străină, poate fi declarată extremistă dacă planifică, organizează ori pregătește:

O organizație străină poate fi recunoscută drept una extremistă la cererea SIS, adresată în instanța de judecată, dacă desfășoară activități contra Republicii Moldova.

Cererile de acest fel sunt examinate la Curtea de Apel, iar Serviciul poate cere instanței să suspende activitatea organizației respective pe teritoriul Republicii Moldova sau să interzică participarea cetățenilor Republicii Moldova la activitățile acesteia, până la pronunțarea unei hotărâri pe fondul cauzei.

Dacă instanța confirmă poziția SIS, atunci organizația va fi inclusă în Registrul organizațiilor extremiste și materialelor cu caracter extremist, gestionat de serviciu.

Serviciul poate cere instanței lichidarea organizației, dacă aceasta își continuă activitatea după suspendare.

Articol de Nadejda Coptu