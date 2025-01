Ora de start a super duelului Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz din sferturile Australian Open 2025

Organizatorii Australian Open au anunțat programul zilei de marți, 21 ianuarie, iar capul de afiș este duelul dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz.

Partida din sferturile competiției de Grand Slam va avea loc (așa cum era de așteptat) pe Rod Laver Arena, în sesiunea de seară. În România, turneul de la Melbourne poate fi urmărit în direct pe canalele Eurosport și pe aplicația Max.

Va fi ultimul duel al zilei de pe principala arenă de la Melbourne Park și nu va începe mai devreme de ora 11:30 (ora României).

Vor avea loc înainte pe Rod Laver Arena: Coco Gauff vs Paula Badosa, Tommy Paul vs Alexander Zverev și Aryna Sabalenka vs Anastasia Pavlyuchenkova.

De-a lungul timpului, Djokovic și Alcaraz s-au intersectat de șapte ori în circuitul mondial, scorul fiind 4-3 în favoarea sârbului.

La Grand Slam, ibericul l-a învins de două ori pe Nole: de fiecare dată în finala de la Wimbledon (2023, 2024).

Ultima partidă directă i-a revenit însă sârbului: în finala turneului olimpic de la Paris.

Entre Alcaraz et Djokovic, un quart pour l’histoire https://t.co/pymPnFQq6e — blue Sport FR (@blueSport_fr) January 20, 2025

Schedule and Preview Australian Open 2025 Tuesday 21 January including Alcaraz – Djokovic, Gauff – Badosa, Sabalenka and Zverev #Tennis #AO2025 https://t.co/lTA6iviiZV — TennisUpToDate (@TennisUpToDate2) January 20, 2025

CONFIRMED: Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz is the 2nd night session match tomorrow, around 9pm in Melbourne. #AusOpen pic.twitter.com/LAVBulcKCP — José Morgado (@josemorgado) January 20, 2025

Născut pe 22 mai 1987, Nole deține cele mai importante recorduri din tenisul masculin.

Cele mai multe titluri de Grand Slam: 24.

Cele mai multe turnee de tip Masters câștigate: 40

De cele mai multe ori locul 1 la finalul sezonului: 8

Cele mai multe săptămâni pe locul 1 ATP: 428

Cele mai multe titluri la Turneul Campionilor: 7.