Opt din zece lideri la nivel global se aşteaptă ca Gen AI să le transforme organizaţia în următorii trei ani (studiu)

Aşteptările cu privire la inteligenţa artificială generativă (Gen AI) rămân ridicate în rândul liderilor la nivel global, majoritatea acestora (8 din 10) fiind de părere că tehnologia le va transforma organizaţia în următorii trei ani, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanţă, transmite Agerpres.

Mai mult de jumătate dintre respondenţi susţin că se vor concentra în special pe beneficiile tactice oferite de tehnologie, cum ar fi îmbunătăţirea eficienţei şi a productivităţii (56%) şi reducerea costurilor (35%). Pe de altă parte, zonele considerate strategice, printre care încurajarea inovaţiei (29%) şi descoperirea de noi idei şi informaţii (19%), nu sunt tratate ca priorităţi, arată cercetarea Deloitte „The State of Generative AI in the Enterprise: Now decides next” .

În ceea ce priveşte provocările, respondenţii menţionează lipsa angajaţilor cu abilităţi de natură tehnică drept cea mai mare barieră în procesul de adoptare a Gen AI. Doar 22% dintre lideri consideră că organizaţiile sunt bine sau foarte bine pregătite pentru a rezolva aspectele problematice legate de capitalul uman pe care le generează adoptarea Gen AI. În plus, puţini respondenţi se concentrează pe educare şi recalificare, 47% dintre organizaţii susţinând că îşi învaţă suficient angajaţii cu privire la funcţiile, beneficiile şi valoarea generate de Gen AI. Cu toate acestea, este de aşteptat ca prima generaţie de experţi în Gen AI să se concentreze pe educarea şi recalificarea angajaţilor şi pe atragerea de capital uman cu abilităţi tehnice pentru gestionarea iniţiativelor legate de Gen AI. De exemplu, 74% dintre respondenţii care au expertiză vastă în Gen AI menţionează că îşi instruiesc angajaţii, faţă de 27% dintre respondenţii care deţin „o oarecare” expertiză.

„Dezvoltarea abilităţilor necesare va deveni o prioritate pentru organizaţiile care doresc să înceapă transformarea cu ajutorul soluţiilor AI şi, după cum subliniază raportul, este important ca liderii să aibă atitudinea unui începător în acest domeniu. Cu alte cuvinte, să creeze o cultură a învăţării constante, dat fiind că noi modele, funcţii şi moduri de utilizare a tehnologiei apar într-un ritm alert, să îşi propună să crească gradul de cunoaştere a Gen AI în întreaga organizaţie şi să abordeze de o manieră interdisciplinară implementarea proiectelor Gen AI”, a declarat Andrei Ionescu, consulting market leader, Deloitte România.

Guvernanţa şi managementul riscului sunt, de asemenea, bariere în procesul de adoptare a Gen AI, arată studiul, doar un sfert dintre participanţi (25%) considerând că organizaţiile sunt bine sau foarte bine pregătite să abordeze aceste provocări. Cele mai mari preocupări ale respondenţilor legate de guvernanţă sunt lipsa încrederii în rezultate (36%), riscurile privind proprietatea intelectuală (35%), utilizarea necorespunzătoare a datelor clienţilor sau consumatorilor (34%), capacitatea de a respecta reglementările (33%) şi lipsa transparenţei (31%). În ceea ce priveşte cele mai frecvente riscuri, organizaţiile citează rezultatele şi informaţiile eronate („hallucinations”), aspectele juridice precum plagiatul, încălcarea drepturilor de autor şi răspunderea pentru erori, confidenţialitatea şi proprietatea asupra datelor.

Cu toate acestea, organizaţiile fac progrese în managementul riscurilor legate de Gen AI, subliniază studiul, chiar dacă ponderea acestora este mică. Unele dintre organizaţiile participante la studiu gestionează deja în mod activ riscurile rezultate în urma implementării Gen AI prin acţiuni precum monitorizarea cerinţelor de reglementare şi asigurarea conformităţii (47%), stabilirea unui cadru de guvernanţă pentru Gen AI (46%) şi efectuarea de audituri interne şi teste asupra instrumentelor şi aplicaţiilor Gen AI (42%).

Riscurile asociate cu Gen AI îi determină pe mulţi lideri să solicite crearea unui cadru solid de reglementare şi cooperarea la nivel global. Opt din zece lideri care au participat la studiu (78%) au declarat că este nevoie de mai multe reglementări guvernamentale legate de AI, în timp ce şapte din zece (72%) au menţionat că în prezent nu există suficientă colaborare la nivel global pentru a asigura o dezvoltare responsabilă a sistemelor bazate pe AI.

În linie cu accentul pus pe beneficiile tactice oferite de Gen AI, majoritatea organizaţiilor se bazează în continuare pe soluţii standard, cum ar fi aplicaţii ce integrează Gen AI menite să sporească productivitatea (71%), aplicaţii standard (68%), platforme de tip enterprise (61%) şi tehnologii bazate pe modele lingvistice mari disponibile public (large language models – LLM) (56%). Relativ puţine organizaţii utilizează soluţii specifice bazate pe Gen AI, cum ar fi aplicaţii software dedicate unei industrii (23%), LLM-uri private (32%) şi/sau LLM-uri de tip open-source personalizate pentru ele (25%).

Raportul Deloitte „The State of Generative AI in the Enterprise: Now decides next” a fost realizat în perioada octombrie-decembrie 2023, în rândul a peste 2.800 de lideri de business şi de tehnologie cu expertiză în AI, implicaţi direct în gestionarea sau implementarea Gen AI în organizaţii mari din 16 ţări şi şase industrii, pentru a analiza modul în care Gen AI este integrată în organizaţii.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanţă fiscală şi juridică, consultanţă, consultanţă financiară şi managementul riscului.