Operațiunea “Spider Web”: Imaginile prin satelit ale bazei aeriene Belaia arată bombardiere arse

Noi imagini din satelit ale bazei aeriene ruse Belaia din regiunea Irkuțk arată clar rezultatele raidului ucrainean cu drone. Aerodromul a fost atacat pe 1 iunie. Dronele au vizat și baza aeriană Olenia din regiunea Murmansk, transmite serviciul BBC în limba rusă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministerul rus al Apărării a confirmat atacuri asupra a cinci baze aeriene.

Potrivit raportului său, raidurile asupra aerodromurilor din regiunile Ivanovo, Riazan și Amur nu au avut succes, iar în regiunile Murmansk și Irkuțk au dus la incendierea „mai multor unități de echipamente aviatice”.

Potrivit unor fotografii recente, trei bombardiere strategice Tu-95, probabil modificarea SM, au fost distruse la baza aeriană Belaia. Fotografiile arată, de asemenea, patru aeronave distruse, probabil bombardiere cu rază lungă de acțiune Tu-22M3.

1/ High resolution satellite imagery captured by @Planet and @AirbusDefence shows the aftermath of Ukraine’s strike on the Belaya airbase, situated over 4000 km from Ukraine. pic.twitter.com/h2nLq6SIQX

Analistul OSINT Chris Biggers a publicat luni imagini radar prin satelit ale aerodromului Belaia, pe care le-a examinat și a sugerat că un alt Tu-95 ar fi putut fi avariat.

În fotografiile realizate la 4 iunie, aeronava a rămas în aceeași locație, deși la această rezoluție nu erau vizibile semne de avarie.

Imaginile arată, de asemenea, patru bombardiere cu rază lungă de acțiune Tu-22M3 distruse, ceea ce este în concordanță cu evaluările preliminare făcute de cercetătorii OSINT în dimineața de după raid.

using optical satellites to capture images of Belaya Air Force Base, the possibility of inaccurate SAR image interpretation was compensated for. It is suspected that 3 Tu-95s,6 Tu-22M3 and the air defense position is suspected to be damaged from Mizarvision #OSINT pic.twitter.com/ghkRJhhAdm

— GEOINT (@lobsterlarryliu) June 4, 2025