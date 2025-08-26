Operaţiune masivă de căutare a unui bărbat suspectat că a împuşcat mortal doi poliţişti şi a rănit un al treilea în Australia

Doi poliţişti au fost împuşcaţi mortal şi un altul rănit marţi pe o proprietate rurală din estul Australiei în circumstanţe încă neclare, informează poliţia locală, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Poliţia a precizat că se află în urmărirea unui bărbat care a fugit după o confruntare violentă într-o zonă izolată din Porepunkah, la poalele munţilor, în statul Victoria, într-o zonă din nord-estul ţării.

„Doi poliţişti au fost ucişi pe loc şi un al treilea a fost grav rănit în partea inferioară a corpului”, potrivit unui comunicat al poliţiei. Aceasta mai precizează că „circumstanţele exacte” ale incidentului „urmează să fie stabilite”.

„Crede că delincventul a părăsit între timp proprietatea şi la ora actuală nu ştim unde se află”, a indicat poliţia.

„Căutări importante sunt în curs pentru a-l găsi pe bărbat. Cerem populaţiei din Porepunkah şi din împrejurimi să nu iasă din case până la noi ordine”, a adăugat poliţia.

Primarul din Alpine Shire, Sarah Nicholas, a vorbit într-un mesaj video despre o zi de „mare tristeţe şi de şoc” pentru populaţie.