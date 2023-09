Omul de afaceri Emil Savin: Nu l-am denunțat pe Buzatu, l-am denunțat pe expert / Am intrat în ascultare la DNA și a ieșit toată panarama asta

Omul de afaceri Emil Savin a declarat, la Antena 3 CNN, că l-a denunțat pe expertul angajat de Consiliul Județean Vaslui, nu direct pe șeful Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, care a fost arestat pentru luare de mită și trafic de influență.

”Nu l-am denunțat pe Buzatu, l-am denunțat pe expert și am intrat ‘în ascultare’ la DNA”. De atunci, am intrat în ascultare (a fost pus sub interceptare, n.r.) și a ieșit toată panarama asta. Nu l-am denunțat pe Buzatu, ci pe domnul expert (…) N-am avut încotro și a trebuit să fac ce am făcut”, a precizat Savin pentru Antena 3.

Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins în flagrant de procurorii DNA vineri seara, în timp ce ar fi primit o mită de 1,25 milioane lei pentru acordarea unui contract de reabilitare și modernizare a unor drumuri din județ.

„Povestea a plecat în 2021, de la niște lucrări, spuneau ei, neconforme (…) La momentul respectiv s-a cerut o expertiză, care s-a și realizat, până la urmă. Eu am cerut o contraexpertiză. Ei n-au vrut, au zis că acea contraexpertiză trebuie făcută de același expert (care a făcut prima expertiză). Mie mi s-a părut cam dubios, le-am spus că nu cred că e corect.

Cei de la Consiliu (Consiliul Județean Vaslui, n.r.), dl. director Toma și alții de acolo, au zis să facem cu același expert. L-am contactat pe expert și l-am întrebat: ‘E corect, tot tu centrezi, tot tu dai cu capul?’ și mi-a spus că e corect, că doar el poate face expertiza. ‘Faci contract cu mine și-ți fac contraexpertiza’, mi-a zis el.

Mi-am contactat avocații și mi-au zis: ‘E ceva cusut cu ață albă. Dacă faci asta, e mită ascunsă și te duci la bulău’ (la pușcărie, n.r.).

Ăsta a fost denunțul pe care l-am făcut eu: nu l-am denunțat pe Buzatu, l-am denunțat pe expert, expertiza respectivă. Și m-am dus cu acea expertiză la domnii de la DNA și le-am spus chestia respectivă”, a declarat Savin pentru Antena 3.

Potrivit referatului DNA consultat de G4media.ro, Savin s-a răcit cu Buzatu pe fondul neplății de către CJ Vaslui, încă din 2021, a facturilor de aproape 3 milioane de euro ale constructorului Soragmin.

Potrivit DNA, în 2021, firma controlată de Savin realizase asfaltarea drumului în proporție de 80%. CJ Vaslui a angajat o firmă de consultanță tehnică reprezentată de expertul Radu Judele care a constatat inițial că grosimea statului de asfalt turnat de firma lui Savin nu era cea conformă, nu avea 6 cm peste tot. Prin urmare, CJ Vaslui nu i-a mai achitat firmei lui Savin facturi de aproape 3 milioane de euro.

Potrivit DNA, în iunie 2022 și februarie 2023, expertul i-a cerut mită peste 700.000 de lui Savin ca sa își ”îndulcească” propria expertiză și să intervină la decidenții CJ Vaslui să îi deblocheze plățile de 3 miloane de euro. În martie și aprilie acest an, expertul Radu Judele chiar ar fi primit acesti bani, potrivit DNA. De altfel, expertul a fost arestat și el fiind acuzat de luare de mită și trafic de influență.

Odată rezolvată problema expertizei, firma lui Savin mai avea doar un pas: să își ia banii restanți de la CJ Vaslui. Aici – potrivit DNA – intervine șeful CJ, Dumitru Buzatu, care îi dă de înțeles lui Savin că îi deblochează plăți de peste 12 milioane de lei dacă îi dă un comision de 10 la sută.

”Începând cu luna mai 2023 am fost contactat de mai multe ori de Buzatu Dumitru care mi-a promis că se va implica în diferendul pe care societatea pe care o reprezint îl are cu autoritatea contractantă CJ Vaslui privind decontarea unei sume de bani pentru lucrările pe care le-am efectuat pe lot 1 și 2 a Drumului Strategic din jud. Vaslui”, a declarat Emil Savin la DNA, potrivit referatului de arestare preventivă consultat de G4media.ro.

”CJ Vaslui a întârziat plată timp de aprox. 2 ani de zile fără justificare. Buzatu Dumitru a început să mă contacteze mai des și să-mi explice diligențele pe care le-a făcut pentru a-mi debloca suma de bani, aprx. 13.000.000-15.000.000 lei.

Acesta mi-a spus în perioada mai-septembrie 2023 că a întreprins diligențe pe lângă funcționarii competenți din cadrul CJ Vaslui, Caragață Valeriu și Toma Cătălin, dar și pe lângă Koti, managerul de proiect, pentru a urgenta întocmirea documentației care a stat la baza decontării sumei de bani către SC Soragmin SRL.

Precizez că m-am întâlnit în perioada mai-septembrie 2023 de mai multe ori cu numitul Buzatu Dumitru, respectiv la CJ Vaslui sau la Primăria Ștefan cel Mare, unde acesta mi-a spus că mai întâi trebuie “să mă rezolve cu banii” și apoi vom mai vorbi și “că va veni ulterior la baltă, la un pescuit, la un pahar de vin”.

Prin acțiunile sale numitul Buzatu Dumitru mi-a dat de înțeles că acesta pretinde un procent de minim 10% din suma pe care CJ Vaslui urmează să o deconteze către SC Soragmin SRL ca urmare a întervențiilor sale, urmând să vină la ferma mea din localitatea Cârja, unde dețin și un lac de agrement.

Acesta mi-a spus în perioada mai-septembrie 2023 de mai multe ori că va veni “la pescuit la mine”, înțelegând că dorește să discute aspect legate de efectuarea plății. A fost o dată și m-a asigurat din nou că va întreprinde diligențe să facă plata și apoi va veni să stăm de vorbă.

Menționez că Buzatu Dumitru îmi spunea mereu că va face plata, înțelegând că acesta este cel care coordonează întreaga activitate în cadrul CJ Vaslui. De asemenea am observat că din momentul în care acesta mi-a spus că se va implica în efectuarea plății, funcționarii din CJ Vaslui responsabili cu efectuarea plății au făcut demersurile aceste acțiuni deși timp de cel puțin doi ani de zile nu au făcut nimic în această privință. Suma pe care trebuie să o primesc de la CJ Vaslui este una mare iar faptul că CJ Vaslui nu a decontat această sumă a pus o mare presiune pe mine și societățile mele, fiind foarte aproape de a declara falimentul acestora deoarece nu mai aveam surse de finanțare.

În urma interacțiunii cu Buzatu Dumitru, a dinamicii evenimentelor și a demersurilor întreprinse de acesta mi-am dat seama că fără intervenția președintelui CJ Vaslui decontarea sumei de bani, restantă de mai mulți ani, nu ar fi posibilă. Numitul Buzatu Dumitru mi-a transmis de mai multe ori că CJ Vaslui va efectua cît de curând decontarea sumei de bani restante față de SC Soragmin SRL. În cele din urmă, la mijlocul lunii septembrie 2023, CJ Vaslui a decontat către SC Soargmin SRL suma de bani aferentă lucrărilor de pe lot 1 și 2 a Drumului Strategic.

La data de 18.09.2023 Buruiană Ioan m-a contactat telefonic și mi-a transmis că ar dori să vină la pescuit împreună cu Buzatu Dumitru la ferma mea din localitatea Cârja. Totodată Buruiană Ioan mi-a transmis că Buzatu Dumitru are o treabă cu mine și am stabilit că la data de 22.03.2023 îi voi primi pe aceștia pe lacul fermei mele din loc. Cârja.

Acțiunea numitului Buruiană Ioan mi-au dat de înțeles că cel dintâi este un mesager trimis de Buzatu Dumitru și că acesta dorește să-i remit un procent de 10% din suma pe care CJ Vaslui a decontat-o către SC Soragmin SRL”, a explicat Savin la DNA, potrivit documentului consultat de G4media.ro.

